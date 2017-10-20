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    Бывший нападающий сборной Италии получил 3,5 года тюрьмы за вымогательство

    Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года. 38-летний экс-форвард получил тюремный срок за взаимосвязь с мафией, с помощью которой хотел вернуть долг в размере 12 тысяч евро.

    Отметим, что в 2016 году итальянец уже получил один год условно. Сам Микколи считает себя невиновным и подал апелляцию в суд.

    В 2015 году Микколи завершил карьеру футболиста. Бывший нападающий известен по выступлениям за «Ювентус» и «Палермо».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.10.2017 22:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:38

      Вывод: не давать взаймы чтобы потом не получилось таких ситуаций.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 октября 2017, 00:21

      Если был связан с мафией, то не имеет значения сумма долга - главное принцип.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 октября 2017, 00:07

      Или он так и закончил в Палермо,а это я что то напутал)))
      Хз вообщем))

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 октября 2017, 00:05

      Хороший был нап,переход в Юве ему всю карьеру запорол....

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      Рейтинг: +880

      mishavandit 21 октября 2017, 00:04

      Из-за 12 штук 3,5 года тюрьмы....ну и дебил...неужели все что заработал за карьеру футболиста уже прогулял...это ж мелочи по сравнению с контрактами...?

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 октября 2017, 23:12

      Сколько бы он не зарабатывал, это его не оправдывает.

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 20 октября 2017, 23:04

      итак столько денег заработал за карьеру.еще вымогает

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Rooney102 20 октября 2017, 23:07

      Да он копейки получал, не то что сейчас

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > Italian_93 20 октября 2017, 23:08

      это бэкхэма сверстник,а не пеле.какие копейки))

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