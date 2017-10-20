Бывший нападающий сборной Италии получил 3,5 года тюрьмы за вымогательство

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года. 38-летний экс-форвард получил тюремный срок за взаимосвязь с мафией, с помощью которой хотел вернуть долг в размере 12 тысяч евро.

Отметим, что в 2016 году итальянец уже получил один год условно. Сам Микколи считает себя невиновным и подал апелляцию в суд.

В 2015 году Микколи завершил карьеру футболиста. Бывший нападающий известен по выступлениям за «Ювентус» и «Палермо».