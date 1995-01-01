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    Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

    Место проведения Кубка «Париматч» Премьер не будет изменено из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

    «По моей инфе, вариант с изменением места проведения Кубка «Париматч» Премьер или его отменой из соображений безопасности – даже не обсуждался. Уверен, все будет ок!» – написал Карпов в телеграме.

    • Кубок «Париматч» Премьер должен пройти в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем примут участие «Локомотив», «Спартак», «Партизан» и «Ростов».
    • Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Сулеймани. После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.
    • Сообщалось, что не исключен вариант изменения места проведения или отмены турнира из соображений безопасности.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4731

      paracetamol 1 час назад

      Бамбанут их иранцы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +386

      Олег1204 1 час назад

      Это тип намек на то что один хрен толку от них нет?

      0
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