Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

Место проведения Кубка «Париматч» Премьер не будет изменено из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.
«По моей инфе, вариант с изменением места проведения Кубка «Париматч» Премьер или его отменой из соображений безопасности – даже не обсуждался. Уверен, все будет ок!» – написал Карпов в телеграме.
- Кубок «Париматч» Премьер должен пройти в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем примут участие «Локомотив», «Спартак», «Партизан» и «Ростов».
- Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Сулеймани. После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.
- Сообщалось, что не исключен вариант изменения места проведения или отмены турнира из соображений безопасности.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова