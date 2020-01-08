Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

Место проведения Кубка «Париматч» Премьер не будет изменено из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

«По моей инфе, вариант с изменением места проведения Кубка «Париматч» Премьер или его отменой из соображений безопасности – даже не обсуждался. Уверен, все будет ок!» – написал Карпов в телеграме.