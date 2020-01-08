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  • Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

8 января 2020, 14:24
6

Место проведения Кубка «Париматч» Премьер не будет изменено из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

«По моей инфе, вариант с изменением места проведения Кубка «Париматч» Премьер или его отменой из соображений безопасности – даже не обсуждался. Уверен, все будет ок!» – написал Карпов в телеграме.

  • Кубок «Париматч» Премьер должен пройти в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем примут участие «Локомотив», «Спартак», «Партизан» и «Ростов».
  • Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Сулеймани. После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.
  • Сообщалось, что не исключен вариант изменения места проведения или отмены турнира из соображений безопасности.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ростов
Комментарии (6)
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Олег1204
1578483070
Это тип намек на то что один хрен толку от них нет?
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paracetamol
1578484638
Бамбанут их иранцы.
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vka1970
1578492140
Рано пока это обсуждать. Будет день, будет пища.
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neft44
1578493717
да ни кто не поедет на ваш шитовый кубок и все, помойтый тв
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