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  • «Реал» огласил заявку на Суперкубок Испании. Бэйл и Бензема пропустят турнир

«Реал» огласил заявку на Суперкубок Испании. Бэйл и Бензема пропустят турнир

6 января 2020, 20:24
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Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды для участия в матчах Суперкубка Испании.

Всего в Саудовскую Аравию отправятся 23 футболиста. Среди них нет вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема. У валлийца выявлена инфекция верхних дыхательных путей, а у француза – мышечная травма.

Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско;

Нападающие: Васкес, Йович, Браим, Мариано, Винисиус, Родриго.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Бензема Карим Бэйл Гарет
Комментарии (1)
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OBOLEV
1578460566
Мда.... вся надежда на Варана и Рамоса. Пожоже сегодня поймаю кучу фейспалмов
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