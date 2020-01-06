«Реал» огласил заявку на Суперкубок Испании. Бэйл и Бензема пропустят турнир

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды для участия в матчах Суперкубка Испании.
Всего в Саудовскую Аравию отправятся 23 футболиста. Среди них нет вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема. У валлийца выявлена инфекция верхних дыхательных путей, а у француза – мышечная травма.
Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско;
Нападающие: Васкес, Йович, Браим, Мариано, Винисиус, Родриго.
- В полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».
- В случае победы команда Зинедина Зидана встретится с «Барселоной» или «Атлетико».
Источник: Официальный сайт «Реала»