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  • Ди Марцио: Кавани перейдет в «Атлетико» не раньше следующего года

Ди Марцио: Кавани перейдет в «Атлетико» не раньше следующего года

5 января 2020, 15:59
3

У мадридского «Атлетико» не получается договориться с «ПСЖ» о трансфере нападающего Эдинсона Кавани. Представители испанцев работали в Париже, но, вероятнее всего, переход уругвайца зимой не состоится, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Контракт Кавани с «ПСЖ» закончится летом 2021 года. По сведениям источника, именно тогда игрок и пополнит «Атлетико».

  • Заполучить Кавани попросил Диего Симеоне.
  • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
  • «Атлетико» в чемпионате Испании занимает четвертое место.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Атлетико
Комментарии (3)
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VVadic
1578230312
Ну и славненько. Спасибо ПСЖ. Начинаю уважать!!!!
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