Ди Марцио: Кавани перейдет в «Атлетико» не раньше следующего года

У мадридского «Атлетико» не получается договориться с «ПСЖ» о трансфере нападающего Эдинсона Кавани. Представители испанцев работали в Париже, но, вероятнее всего, переход уругвайца зимой не состоится, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Контракт Кавани с «ПСЖ» закончится летом 2021 года. По сведениям источника, именно тогда игрок и пополнит «Атлетико».