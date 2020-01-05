Ди Марцио: Кавани перейдет в «Атлетико» не раньше следующего года

У мадридского «Атлетико» не получается договориться с «ПСЖ» о трансфере нападающего Эдинсона Кавани. Представители испанцев работали в Париже, но, вероятнее всего, переход уругвайца зимой не состоится, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.
Контракт Кавани с «ПСЖ» закончится летом 2021 года. По сведениям источника, именно тогда игрок и пополнит «Атлетико».
- Заполучить Кавани попросил Диего Симеоне.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
- «Атлетико» в чемпионате Испании занимает четвертое место.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио