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    Ди Марцио: Кавани перейдет в «Атлетико» не раньше следующего года

    У мадридского «Атлетико» не получается договориться с «ПСЖ» о трансфере нападающего Эдинсона Кавани. Представители испанцев работали в Париже, но, вероятнее всего, переход уругвайца зимой не состоится, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Контракт Кавани с «ПСЖ» закончится летом 2021 года. По сведениям источника, именно тогда игрок и пополнит «Атлетико».

    • Заполучить Кавани попросил Диего Симеоне.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
    • «Атлетико» в чемпионате Испании занимает четвертое место.

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +867

      VVadic 1 минуту назад

      Ну и славненько. Спасибо ПСЖ. Начинаю уважать!!!!

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