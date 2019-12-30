«Один дома», «Ирония судьбы» и «Гринч». Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы

Хорошие ребята назвали хорошие фильмы.
Только вот иностранные фильмы - не новогодние, а всё же рождественские.
Мой прогноз: А4 Б5 В2 Г3 Д1
Сборная России в инстаграме предложила угадать любимые новогодние фильмы пяти футболистов.
Фильмы загадали вратарь «Динамо» Антон Шунин, защитник «Арсенала» Максим Беляев, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, хавбек «Валенсии» Денис Черышев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко.
Среди картин – «Один дома», «Ирония судьбы»,«Гринч», «Джентельмены удачи» и «Эльф».