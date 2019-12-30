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    «Один дома», «Ирония судьбы» и «Гринч». Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы

    Сборная России в инстаграме предложила угадать любимые новогодние фильмы пяти футболистов.

    Фильмы загадали вратарь «Динамо» Антон Шунин, защитник «Арсенала» Максим Беляев, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, хавбек «Валенсии» Денис Черышев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко.

    Среди картин – «Один дома», «Ирония судьбы»,«Гринч», «Джентельмены удачи» и «Эльф».

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2399

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Хорошие ребята назвали хорошие фильмы.
      Только вот иностранные фильмы - не новогодние, а всё же рождественские.
      Мой прогноз: А4 Б5 В2 Г3 Д1

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