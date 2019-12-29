Венгерский арбитр Кашшаи завершил карьеру

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры рефери.

«Я завершаю свою 13-летнюю карьеру арбитра, чтобы бросить себе новые вызовы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне все это время.

Я решил начать новую эру в своей жизни, но не собираюсь уходить из футбола. Поэтому я начну обучение спортивному менеджменту», – сказал Кашшаи.