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    Венгерский арбитр Кашшаи завершил карьеру

    Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры рефери.

    «Я завершаю свою 13-летнюю карьеру арбитра, чтобы бросить себе новые вызовы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне все это время.

    Я решил начать новую эру в своей жизни, но не собираюсь уходить из футбола. Поэтому я начну обучение спортивному менеджменту», – сказал Кашшаи.

    Источник: официальный сайт Федерации футбола Венгрии

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    29.12.2019 23:42
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