Венгерский арбитр Кашшаи завершил карьеру

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры рефери.
«Я завершаю свою 13-летнюю карьеру арбитра, чтобы бросить себе новые вызовы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне все это время.
Я решил начать новую эру в своей жизни, но не собираюсь уходить из футбола. Поэтому я начну обучение спортивному менеджменту», – сказал Кашшаи.
- Кашшаи входил в список арбитров ФИФА с 2003 года.
- Венгр работал на финале Лиги чемпионов-2010/11 («Барселона» — «Манчестер Юнайтед», 3:1), на финале Олимпиады-2008 в Пекине (Аргентина – Нигерия, 1:0), а также на матчах чемпионата мира-2010, Евро-2012 и 2016.