«Уфа» – о Тихом: «Если кому-то понадобился пиар, он мог хотя бы с нами это согласовать»

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал информацию об отказе защитника «Химок» Дмитрия Тихого переходить в башкирский клуб.

Сообщалось, что причина отказа – интерес от других клубов РПЛ.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста – 500 тысяч евро.

«Еще год назад кто-то из агентов предлагал нам этого футболиста, но надо понимать, что это совсем не наша история. Мы ищем молодых игроков, чтобы дать им шанс проявить себя. Ему 18 или, может, 19 лет? Мы брали Зинченко, Облякова, Кругового, Фольмера, Голубева — они прошли серьезную футбольную школу. Ничего плохого не хочу сказать про Тихого, но с его бэкграундом в 27 лет попасть в «Уфу» шансы нулевые.

Да, мы брали далеко не юных Сашу Беленова, Бояна Йокича и Андрея Козлова, но один — вратарь, второй играл за «Вильярреал», третий уже выступал за наш клуб, мы знали его характер и коммуникабельность.

Если какому-то парню понадобился пиар, например для продления контракта в «Химках», он мог хотя бы с нами это согласовать», — сказал Тыртышный.