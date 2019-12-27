Экс-директор «Манчестер Сити» рассказал, как по ошибке отправил запрос на покупку Месси

Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал историю, как английский клуб едва не купил у «Барселоны» Лионеля Месси.

«В 2008 году мы участвовали в конференции в Лондоне. Между помощником владельца команды Паирой Пьемпосаном и Полом Олдриджем, близким к правлению клуба, состоялся телефонный разговор. Пол говорит со своим лондонским акцентом: «Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, ситуация выходит из-под контроля». Паирой где-то там далеко наслаждается отдыхом и отвечает: «Да, да! Это бардак. Полный бардак (англ. – «very messy»)».

Пол по ошибке расслышал: «Мы должны купить Месси». После этого он мне говорит, что не понимает намерения клуба. Я ему ответил, что пусть выдвигает предложение по Месси, а там посмотрим.

На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из АПЛ: «Вы отправили предложение по Лионелю Месси? Готовы отдать за него 70 миллионов фунтов? Вы с ума сошли?» Он сказал, что ему позвонили из «Барселоны» с вопросом, насколько это предложение реально. Там Дэйву сказали, что если мы серьезны в намерениях, то сделка могла быть заключена несколькими неделями раньше, – рассказал экс-работник «Манчестер Сити».