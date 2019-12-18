«Барселона» – «Реал»: каталонцы в сезоне Примеры не потеряли на «Камп Ноу» ни одного очка

В 22:00 по Москве начнется матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы в текущем сезоне чемпионата Испании не потеряли дома ни одного очка.

Барселонцы провели на «Камп Ноу» семь матчей, все выиграв. Всего у команды три поражения в сезоне, у «Реала» – одно.