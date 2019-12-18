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  • «Барселона» – «Реал»: каталонцы в сезоне Примеры не потеряли на «Камп Ноу» ни одного очка

«Барселона» – «Реал»: каталонцы в сезоне Примеры не потеряли на «Камп Ноу» ни одного очка

18 декабря 2019, 10:10

В 22:00 по Москве начнется матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы в текущем сезоне чемпионата Испании не потеряли дома ни одного очка.

Барселонцы провели на «Камп Ноу» семь матчей, все выиграв. Всего у команды три поражения в сезоне, у «Реала» – одно.

  • «Барселона» лидирует в таблице, мадридцы идут вторыми и в случае победы выйдут на первое место.
  • В прошлом сезоне оба очных матча выиграли каталонцы.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
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