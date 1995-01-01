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    «Барселона» – «Реал»: каталонцы в сезоне Примеры не потеряли на «Камп Ноу» ни одного очка

    В 22:00 по Москве начнется матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы в текущем сезоне чемпионата Испании не потеряли дома ни одного очка.

    Барселонцы провели на «Камп Ноу» семь матчей, все выиграв. Всего у команды три поражения в сезоне, у «Реала» – одно.

    • «Барселона» лидирует в таблице, мадридцы идут вторыми и в случае победы выйдут на первое место.
    • В прошлом сезоне оба очных матча выиграли каталонцы.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу».

    Источник: Бомбардир.ру

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