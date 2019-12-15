Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Гризманн – о дебютном класико: «Это будет невероятный день для меня»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Примеры против «Реала».

    «Я очень счастлив. Это будет невероятный день для меня. Надеюсь подойти к нему в лучшем состоянии, чтобы провести отличный матч. Это мое первое класико, но, как и всегда, я постараюсь быть спокойным, хорошо подготовиться и получить удовольствие.

    Это игра, которую все ждут, о которой начинают говорить за четыре-пять дней до старта. Все смотрят ее, это очень важная битва и для болельщиков, и для футболистов. Раньше я смотрел класико по телевизору, а сейчас мечтаю сыграть в этом матче и стать одним из действующих лиц», – сказал француз.

    • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
    • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.
    • Гризманн перешел в каталонский клуб прошлым летом из «Атлетико».

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru