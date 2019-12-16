Гризманн – о дебютном класико: «Это будет невероятный день для меня»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Примеры против «Реала».

«Я очень счастлив. Это будет невероятный день для меня. Надеюсь подойти к нему в лучшем состоянии, чтобы провести отличный матч. Это мое первое класико, но, как и всегда, я постараюсь быть спокойным, хорошо подготовиться и получить удовольствие.

Это игра, которую все ждут, о которой начинают говорить за четыре-пять дней до старта. Все смотрят ее, это очень важная битва и для болельщиков, и для футболистов. Раньше я смотрел класико по телевизору, а сейчас мечтаю сыграть в этом матче и стать одним из действующих лиц», – сказал француз.