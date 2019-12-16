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  • Гризманн – о дебютном класико: «Это будет невероятный день для меня»

Гризманн – о дебютном класико: «Это будет невероятный день для меня»

16 декабря 2019, 09:43
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Примеры против «Реала».

«Я очень счастлив. Это будет невероятный день для меня. Надеюсь подойти к нему в лучшем состоянии, чтобы провести отличный матч. Это мое первое класико, но, как и всегда, я постараюсь быть спокойным, хорошо подготовиться и получить удовольствие.

Это игра, которую все ждут, о которой начинают говорить за четыре-пять дней до старта. Все смотрят ее, это очень важная битва и для болельщиков, и для футболистов. Раньше я смотрел класико по телевизору, а сейчас мечтаю сыграть в этом матче и стать одним из действующих лиц», – сказал француз.

  • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
  • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.
  • Гризманн перешел в каталонский клуб прошлым летом из «Атлетико».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Реал Гризманн Антуан
Комментарии (2)
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Dizayner
1576481997
это твой шанс заявить о себе как о настоящем игроке барсы
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DyadyaWel
1576487552
Положи трёху Реалу и будет действительно невероятный день.
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