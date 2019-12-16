Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается, ничья – небольшая награда для нас»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после матча 17-го тура Примеры против «Валенсии».
- Игра завершилась ничьей 1:1.
- Мадридцы ушли от поражения благодаря голу на 95-й минуте.
- Столичная команда догнала лидирующую «Барселону» в турнирной таблице чемпионата.
«Мы добились важного результата, но нам все равно обидно, так как «Реал» провел отличный первый тайм. Думаю, мы заслужили этот гол, который забили в компенсированное время. Таков футбол и это нужно принять, а не жаловаться.
То что Куртуа побежал в штрафную площадь говорит о том, что мы хотим большего и никогда не сдаемся. «Реал» никогда не опускает руки. Думаю, одно очко – это небольшая награда для нас», – сказал Зидан.
Источник: Marca