Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается, ничья – небольшая награда для нас»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после матча 17-го тура Примеры против «Валенсии».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Мадридцы ушли от поражения благодаря голу на 95-й минуте.

Столичная команда догнала лидирующую «Барселону» в турнирной таблице чемпионата.

«Мы добились важного результата, но нам все равно обидно, так как «Реал» провел отличный первый тайм. Думаю, мы заслужили этот гол, который забили в компенсированное время. Таков футбол и это нужно принять, а не жаловаться.

То что Куртуа побежал в штрафную площадь говорит о том, что мы хотим большего и никогда не сдаемся. «Реал» никогда не опускает руки. Думаю, одно очко – это небольшая награда для нас», – сказал Зидан.