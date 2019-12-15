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    Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается, ничья – небольшая награда для нас»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после матча 17-го тура Примеры против «Валенсии».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Мадридцы ушли от поражения благодаря голу на 95-й минуте.
    • Столичная команда догнала лидирующую «Барселону» в турнирной таблице чемпионата.

    «Мы добились важного результата, но нам все равно обидно, так как «Реал» провел отличный первый тайм. Думаю, мы заслужили этот гол, который забили в компенсированное время. Таков футбол и это нужно принять, а не жаловаться.

    То что Куртуа побежал в штрафную площадь говорит о том, что мы хотим большего и никогда не сдаемся. «Реал» никогда не опускает руки. Думаю, одно очко – это небольшая награда для нас», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      FRZZ 25 минут назад

      Весь первый тайм валяли дурака, все атаки медленные, предсказуемые, поэтому не смогли забить, и вот во втором тайме оживила Валенсия. Без Азара вообще плохо, обострять некому.

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