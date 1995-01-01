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    Зидан: «Я уважаю то, что Мбаппе играет за «ПСЖ». Не могу комментировать то, что происходит за кулисами»

    Главный тренер«Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

    «Мбаппе играет за «ПСЖ». Я не могу комментировать то, что происходит за кулисами. Это было бы неуважением с моей стороны. Вы знаете, что мы с ним очень хорошо знакомы. Я уважаю то, что он играет за «ПСЖ», – сказал Зидан.

    • В этом сезоне Мбаппе провел 16 матчей, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе «Реалу», если в сделку включат Винисиуса.

    Тухель: «Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок»

    Источник: Goal

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