Тухель: «Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о своем отношении к нападающему команды Килиану Мбаппе.

«Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок. Мы очень рады, что Мбаппе с нами. К сожалению для Зидана, Килиан в нашей команде. Думаю, что у Зинедина есть множество игроков, которых он любит у себя в команде.

Будет ли Мбаппе играть за «Реал»? Для меня это сложный вопрос. Потому что я главный тренер «ПСЖ», а Килиан – наш игрок. Мы стараемся строить команду вокруг него. Поэтому я бы не хотел думать о будущем Мбаппе вне «ПСЖ», – отметил Тухель.