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  • Тухель: «Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок»

Тухель: «Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок»

25 ноября 2019, 22:27
6

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о своем отношении к нападающему команды Килиану Мбаппе.

«Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок. Мы очень рады, что Мбаппе с нами. К сожалению для Зидана, Килиан в нашей команде. Думаю, что у Зинедина есть множество игроков, которых он любит у себя в команде.

Будет ли Мбаппе играть за «Реал»? Для меня это сложный вопрос. Потому что я главный тренер «ПСЖ», а Килиан – наш игрок. Мы стараемся строить команду вокруг него. Поэтому я бы не хотел думать о будущем Мбаппе вне «ПСЖ», – отметил Тухель.

  • «Реал» и «ПСЖ» встретятся в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября (23:00 мск).
  • Ранее сообщалось, что «Реал» готов потратить на Мбаппе 400 млн евро.

Источник: AS
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Тухель Томас Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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bset
1574710118
В Мбаппе влюблены все. Если по максимуму воспользуется своим талантом, про Месси и Роналду мы уже не вспомним.
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Proker
1574711508
Зидан тоже был влюблен Азара,но азарчик подводят
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RomaDassler
1574722803
Неймер из тени выйдет?
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ZENIT84,
1574749263
что за выражение ВЛЮБЛЁН в МБАППЕ))))тьфу))))) еще напишите что ЗИДАН хочет его))) Наверное правильно восхищён)))
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