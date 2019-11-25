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    Тухель: «Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о своем отношении к нападающему команды Килиану Мбаппе.

    «Не знаю, насколько сильно Зидан влюблен в Мбаппе, но для нас Килиан – самый важный игрок. Мы очень рады, что Мбаппе с нами. К сожалению для Зидана, Килиан в нашей команде. Думаю, что у Зинедина есть множество игроков, которых он любит у себя в команде.

    Будет ли Мбаппе играть за «Реал»? Для меня это сложный вопрос. Потому что я главный тренер «ПСЖ», а Килиан – наш игрок. Мы стараемся строить команду вокруг него. Поэтому я бы не хотел думать о будущем Мбаппе вне «ПСЖ», – отметил Тухель.

    • «Реал» и «ПСЖ» встретятся в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября (23:00 мск).
    • Ранее сообщалось, что «Реал» готов потратить на Мбаппе 400 млн евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12684

      bset 10 минут назад

      В Мбаппе влюблены все. Если по максимуму воспользуется своим талантом, про Месси и Роналду мы уже не вспомним.

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