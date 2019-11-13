«Реал» готов потратить на Мбаппе 400 миллионов

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Как пишет Calciomercato со ссылкой на французскую газету Le Parisien, испанцы готовы отдать за футболиста 400 миллионов евро.

Если такой трансфер состоится, он станет рекордным в истории футбола. Сейчас таковым является переход Неймара в 2017 году из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.