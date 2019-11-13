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«Реал» готов потратить на Мбаппе 400 миллионов

13 ноября 2019, 07:59
12

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Как пишет Calciomercato со ссылкой на французскую газету Le Parisien, испанцы готовы отдать за футболиста 400 миллионов евро.

Если такой трансфер состоится, он станет рекордным в истории футбола. Сейчас таковым является переход Неймара в 2017 году из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.

  • Известно, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с парижанами.
  • Рыночная цена форварда – 200 миллионов евро.
  • «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с отрывом.

Источник: Calciomercato
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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Cules2013
1573624148
Он и 300 не стоит. игрок крутейший, но пример ПСЖ очень показателен - имея Неймара, Мбаппе, Ди Марию в составе (не говоря уже о других), команда умудряется не то, что не претендовать на победу в ЛЧ, а ещё и проигрывать внутренние трофеи. А теперь посмотрим на Аякс, например. Мбаппе, всё же не такой уж и космический игрок. За что 400? Даже с учётом сегодняшних неадекватных цен - 250.
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ilichkadr
1573625050
Мир сошёл с ума. Пора людей с аукциона продавать.........
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Jurabay
1573629421
За Пахтакор не перейдет за 400 тысяч рублей?
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_MATRIX_
1573631950
Египетская сила... Я думал это вместе с т.н. "зарплатой", а тут только за трансфер. Шиза - ты снова их посетила.
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ivanthebest
1573637434
Пора вспомнить, что в футбол играет команда, а не 1 игрок. Пусть и мегаталантливый, который может стать одним из лучших за всю историю футбола. Всё же 400 лямов - лютый перебор.
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Ron09
1573637684
Вместо того что бы взять его за 150 у Монако
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