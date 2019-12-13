Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс» до 2024 года

«Рейнджерс» подписал новый контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.

Соглашение будет действовать до лета 2024 года.

«Я хотел бы поблагодарить правление клуба за поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в «Рейнджерс», а также благодарю, самое главное, фанатов клуба, которые оказали мне и команде такую огромную поддержку – как в этом, так и в прошлом сезоне», – сказал Джеррард.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые после возвращения в высший дивизион Шотландии занял второе место.

Сейчас команда также идет на второй строчке, отставая от «Селтика» на 2 очка.

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