Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс» до 2024 года

13 декабря 2019, 16:11

«Рейнджерс» подписал новый контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.

Соглашение будет действовать до лета 2024 года.

«Я хотел бы поблагодарить правление клуба за поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в «Рейнджерс», а также благодарю, самое главное, фанатов клуба, которые оказали мне и команде такую огромную поддержку – как в этом, так и в прошлом сезоне», – сказал Джеррард.

  • В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые после возвращения в высший дивизион Шотландии занял второе место.
  • Сейчас команда также идет на второй строчке, отставая от «Селтика» на 2 очка.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Рейнджерс»
Шотландия. Премьер-лига Рейнджерс Джеррард Стивен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+