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    Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс» до 2024 года

    «Рейнджерс» подписал новый контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.

    Соглашение будет действовать до лета 2024 года.

    «Я хотел бы поблагодарить правление клуба за поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в «Рейнджерс», а также благодарю, самое главное, фанатов клуба, которые оказали мне и команде такую огромную поддержку – как в этом, так и в прошлом сезоне», – сказал Джеррард.

    • В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые после возвращения в высший дивизион Шотландии занял второе место.
    • Сейчас команда также идет на второй строчке, отставая от «Селтика» на 2 очка.

    «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

    Источник: Официальный сайт «Рейнджерс»

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