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  • Хачатурянц: «Можно и нужно привлекать иностранных арбитров к матчам РПЛ, ничего зазорного в этом нет»

Хачатурянц: «Можно и нужно привлекать иностранных арбитров к матчам РПЛ, ничего зазорного в этом нет»

12 декабря 2019, 00:25
15

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не исключил варианта, при котором матчи РПЛ будут судить иностранные арбитры.

«Сразу отвечу на предложение приглашать «варягов» на отдельные матчи. Тактически это может быть правильно, чтобы урегулировать острые конфликты нейтральной кандидатурой.

Но это не может быть регулярной практикой, так как мы должны решить стратегическую задачу – отстроить собственную систему судейства. Иначе говоря – можно и нужно привлекать иностранных специалистов, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами», – сказал Хачатурянц.

  • В последний раз иностранный арбитр работал на матче РПЛ в сентябре 2007 года.
  • Тогда датчанин Клаус Бо Ларсен судил встречу «Зенита» и ЦСКА (2:1).

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Plyash
1576100799
Народ интересуется,зарплата судьям-иноверцам за счёт болельщиков или за счёт клуба.
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САДЫЧОК
1576101582
Предвыборный лозунг не плохой ! Но , можно за малые деньги организовать бригаду судей ВАР , НЕ ВЫЕЗЖАЯ , к нам в страну ! ( То есть , они легко , могут в онлайн режиме быть в Италии , Германии и т.д.!)
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Старина Хэнк
1576130008
можно и нужно привлекать иностранных специалистов, но жить нужно своими силами», – сказал Хачатурянц. ---------- Это типа - иди сюда стой там?
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mihail200606
1576130876
Ну согласен.. На матчи команд первой пятёрки, особенно между собой..
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Давид59
1576136985
Мрак какой-то в этом сезоне - ни игры, ни судей нормальных...
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Дядя Серёжа
1576137211
Импортные дешевле обойдутся.
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paracetamol
1576139990
Это еще какое г-но судьями руководить поставили? Скоро в РФС одни ары окажутся!
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sined1951
1576140079
У нас судьи слабо защищены от функционеров различных рангов. У нас все президенты ведущих клубов входят в руководство РФС и усиленно лоббируют интересы своих клубов. Не стесняются через прессу хамски обзывать судей (Гинер). Их примеру следуют тренеры и даже игроки.Попробуй тут судить не предвзято. Все зависит от руководства РФС. Руководство судей судей уже неоднократно меняли, а все как было так и остается.
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evgevg13
1576141106
теперь фанатам придётся учить иностранные языки, что бы судьи поняли, кто они такие в случае несогласия с их решениями...
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