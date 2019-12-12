Хачатурянц: «Можно и нужно привлекать иностранных арбитров к матчам РПЛ, ничего зазорного в этом нет»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не исключил варианта, при котором матчи РПЛ будут судить иностранные арбитры.

«Сразу отвечу на предложение приглашать «варягов» на отдельные матчи. Тактически это может быть правильно, чтобы урегулировать острые конфликты нейтральной кандидатурой.

Но это не может быть регулярной практикой, так как мы должны решить стратегическую задачу – отстроить собственную систему судейства. Иначе говоря – можно и нужно привлекать иностранных специалистов, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами», – сказал Хачатурянц.