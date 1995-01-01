Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Хачатурянц: «Можно и нужно привлекать иностранных арбитров к матчам РПЛ, ничего зазорного в этом нет»

    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не исключил варианта, при котором матчи РПЛ будут судить иностранные арбитры.

    «Сразу отвечу на предложение приглашать «варягов» на отдельные матчи. Тактически это может быть правильно, чтобы урегулировать острые конфликты нейтральной кандидатурой.

    Но это не может быть регулярной практикой, так как мы должны решить стратегическую задачу – отстроить собственную систему судейства. Иначе говоря – можно и нужно привлекать иностранных специалистов, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами», – сказал Хачатурянц.

    • В последний раз иностранный арбитр работал на матче РПЛ в сентябре 2007 года.
    • Тогда датчанин Клаус Бо Ларсен судил встречу «Зенита» и ЦСКА (2:1).

    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3513

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Предвыборный лозунг не плохой ! Но , можно за малые деньги организовать бригаду судей ВАР , НЕ ВЫЕЗЖАЯ , к нам в страну ! ( То есть , они легко , могут в онлайн режиме быть в Италии , Германии и т.д.!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      playsh 15 минут назад

      Народ интересуется,зарплата судьям-иноверцам за счёт болельщиков или за счёт клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      alarm 31 минуту назад

      ага, помним, как хряки визжали, что нужен иностранный, привезли мехуту гонсалеса, дали чемодан, он по отмашке фердуна на последних минутах поставил пенальти в наши. позор тарасне!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74779
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru