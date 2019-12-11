Клубный ЧМ. «Аль-Садд» Хави в овертайме обыграл каледонский «Иенген» и вышел в 1/4 финала

В матче 1-го раунда клубного чемпионата мира «Иенген» из Новой Каледонии в дополнительное время проиграл катарскому «Аль-Садду» (1:3), который тренирует экс-полузащитник «Барселоны» Хави.

«Аль-Садд» смог одержать победу в дополнительное время. Команда Хави вышла во второй раунд, где встретится с мексиканским «Монтерреем».

Чемпионат мира среди клубов. 1-й раунд.

«Аль-Садд «(Катар) – «Иенген» (Новая Каледония) – 3:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Голы: 1:0 – Бунеджа, 26; 1:1 – Руан, 46; 2:1 – Хассан, 100; 3:1 – Педру Мигел, 114.

«Аль-Садд»: Аль-Шеб, Аль-Хаджри (Сальман, 118), Хассан, Педру Мигел, Габи, Хухи, Нам Тхэ Хи (Ассадалла, 105), Чжон У Ен, Афиф (Али, 116), Аль-Ансари (Халид, 25), Бунеджа.

«Иенген»: Ньикене, Беаруне, Дине, Каяра (Ианем, 112), Педру Луиш (Каяра, 55), Гони, Сансо, Аталь, Руан (Мацумото, 70), Даит, Каи (Каи, 80).

Предупреждения: Ньикене (98), Беаруне (115).