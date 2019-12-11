Тихонов: «Зениту» не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Вроде бы ничего не предвещало такого результата. Когда смотрел первый тайм, не понимал, за счет чего «Бенфика» хочет обыграть «Зенит». Вначале не видел, из-за чего «Зенит» может проиграть. «Зенит» играл довольно грамотно: уходил в быструю атаку и успевал возвращаться в оборону.

Не думал, что «Зенит» проиграет, но когда заведомо надеешься на другую команду… Из-за этого, наверное, и не получилось. Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали в раздевалке, что «Лейпциг» ведет 2:0. Все идет от головы, нужно надеяться только на себя.

Не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой – человек читает все в обороне и начинает атаки острыми диагональными передачами. Он лицо обороны «Зенита», – сказал Тихонов.

«Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Ярослав Ракицкий пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

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