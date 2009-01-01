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    Тихонов: «Зениту» не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Вроде бы ничего не предвещало такого результата. Когда смотрел первый тайм, не понимал, за счет чего «Бенфика» хочет обыграть «Зенит». Вначале не видел, из-за чего «Зенит» может проиграть. «Зенит» играл довольно грамотно: уходил в быструю атаку и успевал возвращаться в оборону.

    Не думал, что «Зенит» проиграет, но когда заведомо надеешься на другую команду… Из-за этого, наверное, и не получилось. Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали в раздевалке, что «Лейпциг» ведет 2:0. Все идет от головы, нужно надеяться только на себя.

    Не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой – человек читает все в обороне и начинает атаки острыми диагональными передачами. Он лицо обороны «Зенита», – сказал Тихонов.

    • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
    • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».
    • Ярослав Ракицкий пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    «Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1311

      Decorhome 22 минуты назад

      Жиркого

      1
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      Рейтинг: +37750

      ROSTOV SUPER 24 минуты назад

      Зениту не хватило Карасева в поле и Вилкова на VAR , тогда все было бы в шоколаде ! Смешно говорить про отсутствие Ракицкого , когда у клуба такой бюджет и три состава на скамейке !

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