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  • Тихонов: «Зениту» не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой»

Тихонов: «Зениту» не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой»

11 декабря 2019, 12:31
14

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Вроде бы ничего не предвещало такого результата. Когда смотрел первый тайм, не понимал, за счет чего «Бенфика» хочет обыграть «Зенит». Вначале не видел, из-за чего «Зенит» может проиграть. «Зенит» играл довольно грамотно: уходил в быструю атаку и успевал возвращаться в оборону.

Не думал, что «Зенит» проиграет, но когда заведомо надеешься на другую команду… Из-за этого, наверное, и не получилось. Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали в раздевалке, что «Лейпциг» ведет 2:0. Все идет от головы, нужно надеяться только на себя.

Не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой – человек читает все в обороне и начинает атаки острыми диагональными передачами. Он лицо обороны «Зенита», – сказал Тихонов.

  • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».
  • Ярослав Ракицкий пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

«Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Бенфика Дзюба Артем Ракицкий Ярослав Тихонов Андрей
Комментарии (14)
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ROSTOV SUPER
1576057414
Зениту не хватило Карасева в поле и Вилкова на VAR , тогда все было бы в шоколаде ! Смешно говорить про отсутствие Ракицкого , когда у клуба такой бюджет и три состава на скамейке !
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Decorhome
1576057538
Жиркого
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alex1951
1576061188
Андрюша,ты хоть помолчи , Так как - это худшее поколение футболистов за время независимости....Суммируй по важности достижения ЧЕ ,ЧМ и ЛЧ и ЛЕ за последние ,хотя бы 5 лет.... А ЧМ 18 - это не достижение ,это ,,автобус,, с Испанией,с хорватами могли дойти до полуфинала,но это тоже не футбол в чистом виде - это лотерея!
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general.lizyukov
1576062964
Зениту не хватило желания и умения.
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Garrincha58
1576068947
какой из Дзюбы лидер сколько он в первом тайме запорол контратак а сколько было обрезов из за него чтобы Зенит заиграл в атакующий комбинационный футбол надо в первую очередь сменить гл. тренера продать Ерохина Смольникова Шатова Сантоса как защитник он полный ноль Иванович к сожалению уже не тянет особенно это заметно в ЛЧ
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Fin035
1576069052
У Барселоны ,,не хватило,, 70% основного состава, однако Интер с основным проиграл! Все эти разговоры в пользу бедных. Не Азмун, ни Дзюба ничего не показали, кроме одного удара в створ Азмуна на 70-ой минуте. Это был принципиальный матч, где надо было выгрызать победу, а Зенит играл так, как будто вел в счете 3-0. Ну и плюс уровень и класс игроков конечно сыграл свою роль!
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Toomans
1576069937
Зениту игры не хватило нормальной и отношения профессионального. Вот чего им не хватило.
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Hektor 84
1576102520
Вилкова и Мешкова.
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