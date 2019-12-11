Семак: «Результат параллельного матча в перерыве никак не мог нас расслабить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме нас устраивала игра. Во втором тайме пропустили быстрый мяч и удаление потом повлияло, дальше было тяжело рассчитывать на положительный результат.

В перерыве узнали результат параллельного матче. Расслабило ли это? Никак не может расслабить или нет. Вопрос в ошибках. Оказываемся в меньшинстве против хорошей команды. Я не вижу связи между знанием и незнанием результата другой игры. Вопрос в наших ошибках.

Ерохин? Он хорошо помогал на стандартах. Зная, что «Бенфика» их хорошо исполняет и имеет высокорослых игроков. Выпадал он или нет? Не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли.

В том, как мы ошибались, мы скорее виноваты, но надо отдать должное «Бенфике». Мы дали им возможность реализовать их атакующий потенциал», – сказал Семак.

«Зенит» занял четвертое место в группе и вылетел из еврокубков.

«Бенфика» сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Лейпциг» и «Лион» – в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков