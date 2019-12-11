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  • Семак: «Результат параллельного матча в перерыве никак не мог нас расслабить»

Семак: «Результат параллельного матча в перерыве никак не мог нас расслабить»

11 декабря 2019, 06:41
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме нас устраивала игра. Во втором тайме пропустили быстрый мяч и удаление потом повлияло, дальше было тяжело рассчитывать на положительный результат.

В перерыве узнали результат параллельного матче. Расслабило ли это? Никак не может расслабить или нет. Вопрос в ошибках. Оказываемся в меньшинстве против хорошей команды. Я не вижу связи между знанием и незнанием результата другой игры. Вопрос в наших ошибках.

Ерохин? Он хорошо помогал на стандартах. Зная, что «Бенфика» их хорошо исполняет и имеет высокорослых игроков. Выпадал он или нет? Не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли.

В том, как мы ошибались, мы скорее виноваты, но надо отдать должное «Бенфике». Мы дали им возможность реализовать их атакующий потенциал», – сказал Семак.

  • «Зенит» занял четвертое место в группе и вылетел из еврокубков.
  • «Бенфика» сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Лейпциг» и «Лион» – в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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evgevg13
1576038543
Да вы и не напрягались
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все_будет_AUDI
1576039887
Как раз 0. 2 в лионе и повлияло авось немцы выиграют. А итог ты "лучший" клуб в слабой группе ....
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Decorhome
1576046657
Позорник, хоть намекни об отставки. Если не себя хоть нас немного уважайте.
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alex1951
1576060778
,,не мог расслабить,, - однако расслабились...ккак Дзю сообщил на всю Россию ,,мы обоср...,, - стул оказался жидким!)))))
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