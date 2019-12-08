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  • Бартомеу: «В контракте с Вальверде есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года»

Бартомеу: «В контракте с Вальверде есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года»

8 декабря 2019, 11:22
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о пункте в контракте главного тренера команды Эрнесто Вальверде, при котором специалист может покинуть клуб весной 2020 года.

«Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года. Это будет зависеть от многих факторов.

В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трeх лет должно быть достаточно, но он сам решит. Всe зависит от того, насколько уставшим он будет себя чувствовать. Но мне кажется, что сейчас Эрнесто воодушевлeн», – сказал Бартомеу.

  • Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году.
  • Каталонский клуб набрал лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 16 турах.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто Бартомеу Жозеп
Комментарии (1)
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Cules2013
1575832996
Чем он нафиг там воодушевлён? Это вообще не подходящее слово для Эрнесто. Я и не помню, когда он вообще даже улыбался. Всегда какое-то грустное унылое лицо. Сейчас Барса слабее, чем была в предыдущих сезонах и Вальверде, по-моему, окончально зашёл в тупик с тем, как улучшить игру команды. Бартомеу не боится, что народ соберётся и его на костре там сожгут в Каталонии за его горе-правление? Импичмент не удался, а сам он уходить не собирается.
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