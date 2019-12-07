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    Бартомеу: «В контракте с Вальверде есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о пункте в контракте главного тренера команды Эрнесто Вальверде, при котором специалист может покинуть клуб весной 2020 года.

    «Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года. Это будет зависеть от многих факторов.

    В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трeх лет должно быть достаточно, но он сам решит. Всe зависит от того, насколько уставшим он будет себя чувствовать. Но мне кажется, что сейчас Эрнесто воодушевлeн», – сказал Бартомеу.

    • Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году.
    • Каталонский клуб набрал лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 16 турах.

    Источник: AS

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