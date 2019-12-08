Бартомеу: «В контракте с Вальверде есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о пункте в контракте главного тренера команды Эрнесто Вальверде, при котором специалист может покинуть клуб весной 2020 года.

«Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной 2020 года. Это будет зависеть от многих факторов.

В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трeх лет должно быть достаточно, но он сам решит. Всe зависит от того, насколько уставшим он будет себя чувствовать. Но мне кажется, что сейчас Эрнесто воодушевлeн», – сказал Бартомеу.