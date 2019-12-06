Булыкин – об идее отменить малозаметные офсайды: «Где 10 сантиметров, там и полметра»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предложение президента УЕФА Александера Чеферина не засчитывать положение вне игры, если речь идет об одном или двух сантиметрах.

Накануне футбольный чиновник заявил: «Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери».

Дмитрий Булыкин высказал на этот счет: «Понимаете, где 10-20 сантиметров, там и 30-40, а потом и полметра. Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Думаю, этого вполне достаточно. Конечно, все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей. Но существующую систему еще доработают, и она моментально будет фиксировать положение вне игры. Лучше доработать ее, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды.

«Знаете, я часто смотрю теннис. Когда игроки там берут челлендж, зачастую фиксируется буквально миллиметровый аут. Но это все равно аут. Если есть вне игры, пусть даже у тебя нос оказался длиннее носа соперника, это все равно офсайд. То же самое происходит в других видах спорта, где победитель на финише определяется по долям секунд».

Чеферин: «VAR – это какой-то бардак. Но, к сожалению, пути назад нет»