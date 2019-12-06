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  • Булыкин – об идее отменить малозаметные офсайды: «Где 10 сантиметров, там и полметра»

Булыкин – об идее отменить малозаметные офсайды: «Где 10 сантиметров, там и полметра»

6 декабря 2019, 11:49
7

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предложение президента УЕФА Александера Чеферина не засчитывать положение вне игры, если речь идет об одном или двух сантиметрах.

Накануне футбольный чиновник заявил: «Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери».

Дмитрий Булыкин высказал на этот счет: «Понимаете, где 10-20 сантиметров, там и 30-40, а потом и полметра. Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Думаю, этого вполне достаточно. Конечно, все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей. Но существующую систему еще доработают, и она моментально будет фиксировать положение вне игры. Лучше доработать ее, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды.

«Знаете, я часто смотрю теннис. Когда игроки там берут челлендж, зачастую фиксируется буквально миллиметровый аут. Но это все равно аут. Если есть вне игры, пусть даже у тебя нос оказался длиннее носа соперника, это все равно офсайд. То же самое происходит в других видах спорта, где победитель на финише определяется по долям секунд».

Чеферин: «VAR – это какой-то бардак. Но, к сожалению, пути назад нет»

Источник: Russia Today
Россия Булыкин Дмитрий Чеферин Александер
Комментарии (7)
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Decorhome
1575627067
Нехорошая идея. Проблем станет еще больше
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portero
1575629134
Ну больше бардака будет, одинаковые моменты будут судить кпк нужно .
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Давид59
1575631431
А в чём проблема? Дать допуск в 1 см. ВАР смотрит на экран, не с линейкой же они по полю бегают. Компьютер даёт вердикт - нападающий ближе к воротам, чем защитник на 1см. Ну и всё. Гол защитан
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Decorhome
1575633799
Здесь километровые офсайды не замечают, а они хотят увидеть 10 см)))
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Cules2013
1575635631
Меня Булыкин убедил, не знаю, как остальных. Разумные рассуждения.
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Чермындыр
1575641278
Да вообще правило офсайда давно уже пора отменить. Никогда не понимал его надобности
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Plyash
1575660967
Малозаметный офсайд? Ну с ума уже посходили совсем. Малозаметный фол,малозаметный удар по ногам,малозаметный подкат. Это куда мы все приедем?В сумасшедший дом?
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