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    Калешин – о панических атаках: «У меня был страх тренировать»

    Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин рассказал о своих проблемах со здоровьем в период работы в «Урожае».

    «В «Урожае» я постарался сковать негативные эмоции, и это привело к не очень хорошим последствиям. Мне даже пришлось уйти из клуба.
    Потому что начались панические атаки.

    У меня началось искажение мышления. Пришлось обратиться к психотерапевту. Я не мог спать, началась серьезная экстрасистолия. Это форма аритмии, при которой возникают преждевременные сокращения сердца. Когда ты все-таки засыпаешь, но просыпаешься с мокрыми руками или ступнями, сердце бьется под 180 ударов в минуту – это ужасно.

    У меня был страх тренировать: боялся что-то неправильно сказать, дать неправильное упражнение. Возможно, это звучит смешно. Наверное, сложно понять, если самому не прочувствовать. Плюс мне исполнилось 40 лет – такой рубикон для многих мужчин.

    Это долговременное накопление неправильных привычек – неправильная интерпретация событий. Например, ты едешь в лифте, и он останавливается на минуту – ты сам можешь ничего не почувствовать, но мозг воспринял эмоцию как угрожающую. После этого человек ходит по лестнице дома, потом вообще перестает пользоваться лифтом, даже в гостиницах. Для таких случаев есть когнитивная тренировка: в выходной целый день ездить в лифте. Надо на уровне подсознания заставить мозг привыкнуть к тому, что с тобой ничего не случится, если ты поедешь на лифте.

    Я сдал много тестов, даже МРТ мозга. Ты загоняешься по здоровью, но потом тебе говорят, что все в порядке, и начинают раскладывать, как и что на тебя повлияло. Если ты проявляешь чрезмерные эмоции относительно неважного события, мозг записывает неправильную карту – это накапливается, и через несколько лет твой стакан просто переливается.

    Полгода я сидел на антидепрессантах – курс длился с декабря 2018-го по май 2019-го, его прописал психотерапевт. К антидепрессанту нужно привыкнуть – первые полтора месяца были очень тяжелыми. Например, рассеивалось внимание – простая физиология. Антидепрессанты – как костыли. Когда человек не может справиться сам, помогают они. Но очень важно, чтобы их прописывал врач.

    Так я пришел к тому, что сдерживание эмоций только усугубляет ситуацию. Ты должен адекватно реагировать на события, адекватно выплескивать то, что внутри. Это не должно переходить грань, но нельзя искусственно держать все в себе», – поделился Калешин.

    • Калешин последние пять лет тренирует клубы Краснодара и Краснодарского края.
    • В 2018-м он работал в «Урожае».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      Tsigan 15 минут назад

      Подобным состоянием сегодня страдают многие. Видно парень реально знает тему.

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