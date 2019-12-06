Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Калешин – о панических атаках: «У меня был страх тренировать»

Калешин – о панических атаках: «У меня был страх тренировать»

6 декабря 2019, 08:56
1

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин рассказал о своих проблемах со здоровьем в период работы в «Урожае».

«В «Урожае» я постарался сковать негативные эмоции, и это привело к не очень хорошим последствиям. Мне даже пришлось уйти из клуба.
Потому что начались панические атаки.

У меня началось искажение мышления. Пришлось обратиться к психотерапевту. Я не мог спать, началась серьезная экстрасистолия. Это форма аритмии, при которой возникают преждевременные сокращения сердца. Когда ты все-таки засыпаешь, но просыпаешься с мокрыми руками или ступнями, сердце бьется под 180 ударов в минуту – это ужасно.

У меня был страх тренировать: боялся что-то неправильно сказать, дать неправильное упражнение. Возможно, это звучит смешно. Наверное, сложно понять, если самому не прочувствовать. Плюс мне исполнилось 40 лет – такой рубикон для многих мужчин.

Это долговременное накопление неправильных привычек – неправильная интерпретация событий. Например, ты едешь в лифте, и он останавливается на минуту – ты сам можешь ничего не почувствовать, но мозг воспринял эмоцию как угрожающую. После этого человек ходит по лестнице дома, потом вообще перестает пользоваться лифтом, даже в гостиницах. Для таких случаев есть когнитивная тренировка: в выходной целый день ездить в лифте. Надо на уровне подсознания заставить мозг привыкнуть к тому, что с тобой ничего не случится, если ты поедешь на лифте.

Я сдал много тестов, даже МРТ мозга. Ты загоняешься по здоровью, но потом тебе говорят, что все в порядке, и начинают раскладывать, как и что на тебя повлияло. Если ты проявляешь чрезмерные эмоции относительно неважного события, мозг записывает неправильную карту – это накапливается, и через несколько лет твой стакан просто переливается.

Полгода я сидел на антидепрессантах – курс длился с декабря 2018-го по май 2019-го, его прописал психотерапевт. К антидепрессанту нужно привыкнуть – первые полтора месяца были очень тяжелыми. Например, рассеивалось внимание – простая физиология. Антидепрессанты – как костыли. Когда человек не может справиться сам, помогают они. Но очень важно, чтобы их прописывал врач.

Так я пришел к тому, что сдерживание эмоций только усугубляет ситуацию. Ты должен адекватно реагировать на события, адекватно выплескивать то, что внутри. Это не должно переходить грань, но нельзя искусственно держать все в себе», – поделился Калешин.

  • Калешин последние пять лет тренирует клубы Краснодара и Краснодарского края.
  • В 2018-м он работал в «Урожае».

Источник: Sports.ru
Россия. ПФЛ. Зона Юг Кубань Балтика Калешин Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Tsigan
1575616380
Подобным состоянием сегодня страдают многие. Видно парень реально знает тему.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+