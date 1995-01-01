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    Медведев – о контракте с Дзюбой: «Я уже говорил, что мы сообщим о подписании в нужное время и в нужном месте»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Я уже говорил, что мы сообщим о подписании контракта в нужное время и в нужном месте, поэтому без комментариев», – сказал Медведев.

    • Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.
    • Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.

    «Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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