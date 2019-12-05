Металлурги подарили главному тренеру сборной России «железного Черчесова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок от работников «Северстали».
«Отличный подарок Станиславу Саламовичу. Железный Черчесов от металлургов из «Северстали», – сообщается в твиттере сборной.
- 56-летний Черчесов руководит командой с лета 2016 года.
- Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018. Также россияне завоевали путевку в финальную часть Евро-2020.
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Источник: твиттер сборной России