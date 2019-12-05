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  • Металлурги подарили главному тренеру сборной России «железного Черчесова»

Металлурги подарили главному тренеру сборной России «железного Черчесова»

5 декабря 2019, 12:29
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок от работников «Северстали».

«Отличный подарок Станиславу Саламовичу. Железный Черчесов от металлургов из «Северстали», – сообщается в твиттере сборной.

  • 56-летний Черчесов руководит командой с лета 2016 года.
  • Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018. Также россияне завоевали путевку в финальную часть Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Axe111
1575543937
Следом изготовители резиновых изделий пожалуйста
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Stavropolets
1575553798
Надо было кубок ему сделать
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Черкизовский Кот
1575560084
Столяры подарили Дзюбе его деревянную копию.
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