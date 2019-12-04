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  • Жоау Мариу – о расизме: «Это происходит каждый день. Нужно начать арестовывать людей»

Жоау Мариу – о расизме: «Это происходит каждый день. Нужно начать арестовывать людей»

4 декабря 2019, 12:51
6

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал ситуацию с расизмом в Серии А.

«Руководству Серии А нужно изменить отношение к этому. Как только они поймут, что расизм – это проблема, можно будет что-то изменить. Пока они не понимают, что это большая проблема. Это встречается везде. Печально, но это так. Со мной там это тоже случалось. И с моими друзьями. Это происходит каждый день.

Нужно банить людей. Нужно начать арестовывать людей. Это действительно может повлиять. Нужно воспринимать это всерьез. Иначе мы так и будем только говорить об этом и переживать», – заявил Мариу», – сказал португалец.

  • Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.
  • Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Источник: Associated Press
Италия. Серия А Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1575454575
А негроидная раса существует или запрещена?
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ivanthebest
1575456715
Не отношусь к расистам, но ребята уже в конец за..бали ныть и возиться со своими персонами как со списанными торбами. Из каждого утюга, кричат про свой расизм, порой там, где его в помине нет. Прямо как п..дорское движение, пропаганда которого сейчас везде идёт полным ходом. За..бали, неженки е..учие.
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Давид59
1575457397
Оно конечно правильно. Но, если и за это сажать, то надо новые тюрьмы строить. Сейчас много сидят за статьи, которые только в России существуют
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OBOLEV
1575457583
Может просто не реагировать ? всем давно известно что "запретный плод сладок " Я вот например жирный и что ?! Ну будут кричать жирный жирный ) Мне в принципе пофигу. Ну пусть трибуны укают или бананы кидают. Если не обращать внимания, то всем это быстро надоест. Дак нет всякие мучениеи пишут что это их сильно задевает и не дает играть. Ну бред же)
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Томик
1575460340
Просто беспредельные заявления. Кого сажать? Только белых или монголоидов тоже? Кто вам ещё жить мешает? Может недостаточно чёрных тоже сажать? С какой градации начнём?
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Антон Л
1575475996
"Две вещи ненавижу - рассизм и негров!" (с)
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