Жоау Мариу – о расизме: «Это происходит каждый день. Нужно начать арестовывать людей»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал ситуацию с расизмом в Серии А.

«Руководству Серии А нужно изменить отношение к этому. Как только они поймут, что расизм – это проблема, можно будет что-то изменить. Пока они не понимают, что это большая проблема. Это встречается везде. Печально, но это так. Со мной там это тоже случалось. И с моими друзьями. Это происходит каждый день.

Нужно банить людей. Нужно начать арестовывать людей. Это действительно может повлиять. Нужно воспринимать это всерьез. Иначе мы так и будем только говорить об этом и переживать», – заявил Мариу», – сказал португалец.