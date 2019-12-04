Широков: «Если «Зенит» остановит «Динамо», уже можно вешать медали»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отметил важность матча петербургской команды с «Динамо».

«На определенном этапе «Зенит» чуть добавил и набрал больше очков, это позволяет команде уверенно смотреть в будущее. Сейчас «Динамо» в сумасшедшей форме. Если «Зенит» их остановит, можно уже вешать медали. У «Зенита» обилие качественных футболистов, игра постоянно чуть улучшается, в России этого достаточно.

Сейчас все, кроме «Зенита», теряют очки. На данный момент у «Зенита» нет соперников. Есть лидер и есть три-четыре команды, которые будут разыгрывать места в четверке», – сказал Широков.