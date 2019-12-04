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  • Широков: «Если «Зенит» остановит «Динамо», уже можно вешать медали»

Широков: «Если «Зенит» остановит «Динамо», уже можно вешать медали»

4 декабря 2019, 08:20
33

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отметил важность матча петербургской команды с «Динамо».

«На определенном этапе «Зенит» чуть добавил и набрал больше очков, это позволяет команде уверенно смотреть в будущее. Сейчас «Динамо» в сумасшедшей форме. Если «Зенит» их остановит, можно уже вешать медали. У «Зенита» обилие качественных футболистов, игра постоянно чуть улучшается, в России этого достаточно.

Сейчас все, кроме «Зенита», теряют очки. На данный момент у «Зенита» нет соперников. Есть лидер и есть три-четыре команды, которые будут разыгрывать места в четверке», – сказал Широков.

  • «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
  • Матч петербуржцев с «Динамо» пройдет в пятницу, 6 декабря.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Широков Роман
Комментарии (33)
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bset
1575437572
В этом нет ничего удивительного при таком финансировании. Проблема в том, что другие клубы не тянут зарплаты, подогретые лимитом. Отмените его уже, пусть Зенит себе берет иностранцев, каких хочет, а остальным клубам дайте нормально работать на российском рынке.
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neveldomha
1575441799
Хороший соперник перед Бенфикой. Мне кажется, что имеет смысл Семаку сыграть без Ракицкого и Кузяева. Просто посмотреть на возможности команды.
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vladimir-7
1575445440
Для обеспечения чемпионства Зениту РФС и судейский корпус должны назначать на оставшиеся игры Зенита Вилкова и Мешкова .
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Vis-ok
1575445997
Всем по медальке, и судьям тоже, все старались
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Olymp2
1575446527
Их можно было вешать сразу, без игр - все уже было "заряжено"! А остальные команды разыграли бы по чесноку реальное чемпионство, а они пусть бы тешились медальками
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Кузьмич на трибуне
1575447112
Рано вешать . повесить ещё успеет.после перерыва многие команды усилятся. Хотя """" если из Кремля дадут команду , тто так ему и быть
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порт
1575448868
Сейчас школота нам всем расскажет о купленном чемпионстве.
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алдан2014
1575453551
Подсуживать не надо зениту
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алдан2014
1575454149
Ну вот как РФС руководит зенитовский представитель?Кто верит ,что он прямо нейтрален?
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MaxRnD
1575474619
(с) Сейчас «Динамо» в сумасшедшей форме Это у него сложилось такое впечатление по двум последним играм ? Так там, если мягко сказать, не совсем всё было хорошо с судейством ...
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