Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Широков: «Если «Зенит» остановит «Динамо», уже можно вешать медали»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отметил важность матча петербургской команды с «Динамо».

    «На определенном этапе «Зенит» чуть добавил и набрал больше очков, это позволяет команде уверенно смотреть в будущее. Сейчас «Динамо» в сумасшедшей форме. Если «Зенит» их остановит, можно уже вешать медали. У «Зенита» обилие качественных футболистов, игра постоянно чуть улучшается, в России этого достаточно.

    Сейчас все, кроме «Зенита», теряют очки. На данный момент у «Зенита» нет соперников. Есть лидер и есть три-четыре команды, которые будут разыгрывать места в четверке», – сказал Широков.

    • «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
    • Матч петербуржцев с «Динамо» пройдет в пятницу, 6 декабря.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +384

      Chingis17rus 10 минут назад

      Динамо смотрятся очень мощно! Локо просто деклассировали. Непросто будет Зениту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12867

      bset 1 час назад

      В этом нет ничего удивительного при таком финансировании. Проблема в том, что другие клубы не тянут зарплаты, подогретые лимитом. Отмените его уже, пусть Зенит себе берет иностранцев, каких хочет, а остальным клубам дайте нормально работать на российском рынке.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru