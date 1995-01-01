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    Семак одержал 45-ю победу в качестве тренера «Зенита». Это десятый результат в истории клуба

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, обыграв «Спартак», достиг отметки в 45 побед у руля петербургской команды.

    Для этого 43-летнему специалисту потребовалось 74 матча.

    Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед.

    Полностью рейтинг выглядит так:

    1. Павел Садырин – 125 побед в 262 играх;

    2. Юрий Морозов – 121 победа в 323 играх;

    3. Лучано Спаллетти – 105 побед в 184 играх;

    4. Властимил Петржела – 73 победы в 145 играх;

    5. Дик Адвокат – 68 побед в 139 играх;

    6. Андре Виллаш-Боаш – 62 победы в 101 игре;

    7. Константин Лемешев – 55 побед в 127 играх;

    8. Вячеслав Мельников – 53 победы в 117 играх;

    9. Герман Зонин – 47 побед в 162 играх;

    10. Сергей Семак – 45 побед в 74 играх.

    Источник: Телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22158

      gol_kak_sokol 41 минуту назад

      Я бы сказал, как достигаются эти победы, но не буду - Семак хороший мужик, и его много за что надо уважать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +852

      acor94 59 минут назад

      Лучше в процентныхсоотношениях конечно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      O-Z 1 час назад

      Новость дня!

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