Семак одержал 45-ю победу в качестве тренера «Зенита». Это десятый результат в истории клуба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, обыграв «Спартак», достиг отметки в 45 побед у руля петербургской команды.
Для этого 43-летнему специалисту потребовалось 74 матча.
Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Павел Садырин – 125 побед в 262 играх;
2. Юрий Морозов – 121 победа в 323 играх;
3. Лучано Спаллетти – 105 побед в 184 играх;
4. Властимил Петржела – 73 победы в 145 играх;
5. Дик Адвокат – 68 побед в 139 играх;
6. Андре Виллаш-Боаш – 62 победы в 101 игре;
7. Константин Лемешев – 55 побед в 127 играх;
8. Вячеслав Мельников – 53 победы в 117 играх;
9. Герман Зонин – 47 побед в 162 играх;
10. Сергей Семак – 45 побед в 74 играх.
Источник: Телеграм-канал «Зенита»