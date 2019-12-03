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  • Семак одержал 45-ю победу в качестве тренера «Зенита». Это десятый результат в истории клуба

Семак одержал 45-ю победу в качестве тренера «Зенита». Это десятый результат в истории клуба

3 декабря 2019, 19:48
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, обыграв «Спартак», достиг отметки в 45 побед у руля петербургской команды.

Для этого 43-летнему специалисту потребовалось 74 матча.

Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Павел Садырин – 125 побед в 262 играх;

2. Юрий Морозов – 121 победа в 323 играх;

3. Лучано Спаллетти – 105 побед в 184 играх;

4. Властимил Петржела – 73 победы в 145 играх;

5. Дик Адвокат – 68 побед в 139 играх;

6. Андре Виллаш-Боаш – 62 победы в 101 игре;

7. Константин Лемешев – 55 побед в 127 играх;

8. Вячеслав Мельников – 53 победы в 117 играх;

9. Герман Зонин – 47 побед в 162 играх;

10. Сергей Семак – 45 побед в 74 играх.

Источник: Телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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O-Z
1575394217
Новость дня!
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acor94
1575394301
Лучше в процентныхсоотношениях конечно
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ZENIT*****
1575399392
Удачи, Богданыч!
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paracetamol
1575409316
Молодец, но есть куда стремиться.
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trofimovviktorgli
1575419149
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Диктор
1575428126
Я бы не гордился такой победой.
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