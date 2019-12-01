Metaratings: сборная России может базироваться в Новогорске или Ленинградской области на время Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов размещения сборной России на время Евро-2020.
По информации источника, один из них – УТЦ «Новогорск», который является постоянной базой национальной команды В Новогорске команда жила и тренировалась во время чемпионата мира-2018.
Отмечается, что в случае выбора «Новогорска», сборной предстоит совершать короткие перелеты из Москвы в Санкт-Петербург и Копенгаген, где команда будет играть во время группового турнира.
Кроме того, РФС рассматривает и базы в Ленинградской области, которые были построены к чемпионату мира, для того чтобы минимизировать транспортные расходы и сократить время на перемещения. Один из вариантов – отель Belmond Grand Hotel Europe и тренировочная база «Зенита».
- На Евро-2020 Россия сыграет в группе B.
- Соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.
- Команда проведет первые два матча (с бельгийцами и финнами) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- Также Санкт-Петербург примет один четвертьфинальный матч турнира.
Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе
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