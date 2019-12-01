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  • Metaratings: сборная России может базироваться в Новогорске или Ленинградской области на время Евро-2020

Metaratings: сборная России может базироваться в Новогорске или Ленинградской области на время Евро-2020

1 декабря 2019, 07:00

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов размещения сборной России на время Евро-2020.

По информации источника, один из них – УТЦ «Новогорск», который является постоянной базой национальной команды В Новогорске команда жила и тренировалась во время чемпионата мира-2018.

Отмечается, что в случае выбора «Новогорска», сборной предстоит совершать короткие перелеты из Москвы в Санкт-Петербург и Копенгаген, где команда будет играть во время группового турнира.

Кроме того, РФС рассматривает и базы в Ленинградской области, которые были построены к чемпионату мира, для того чтобы минимизировать транспортные расходы и сократить время на перемещения. Один из вариантов – отель Belmond Grand Hotel Europe и тренировочная база «Зенита».

  • На Евро-2020 Россия сыграет в группе B.
  • Соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.
  • Команда проведет первые два матча (с бельгийцами и финнами) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
  • Также Санкт-Петербург примет один четвертьфинальный матч турнира.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: Metaratings

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