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    Роберто Мартинес: «Мы помним, какой сборная России была на чемпионате мира»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после жеребьевки Евро-2020 высказался о национальной команде России.

    Бельгия и Россия на чемпионате Европы попали в группу B. Также с ними сыграют Дания и Финляндия.

    «Россия интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например.

    Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой», – сказал Мартинес.

    • Россияне проиграли оба матча бельгийцам в отборе к Евро и заняли второе место в группе.
    • На ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла хорватам.

    Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1202

      playsh 19 минут назад

      Спи спокойно,Роберто Мартинес,тебе беспокоиться не зачем.
      Спасибо за добрые слова,ты настоящий дипломат.

      0
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      Рейтинг: +78

      Zenit2312 1 час назад

      Какой была такой будет . Ничего хорошего не жду от матча с Бельгией!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7746

      alex1951 1 час назад

      И опять комплименты,как дурман ,одурманивающий мозги Черчеса и его подчиненных...

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