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  • Роберто Мартинес: «Мы помним, какой сборная России была на чемпионате мира»

Роберто Мартинес: «Мы помним, какой сборная России была на чемпионате мира»

30 ноября 2019, 22:43
6

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после жеребьевки Евро-2020 высказался о национальной команде России.

Бельгия и Россия на чемпионате Европы попали в группу B. Также с ними сыграют Дания и Финляндия.

«Россия интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например.

Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой», – сказал Мартинес.

  • Россияне проиграли оба матча бельгийцам в отборе к Евро и заняли второе место в группе.
  • На ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла хорватам.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Бельгия Мартинес Роберто
Комментарии (6)
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alex1951
1575143496
И опять комплименты,как дурман ,одурманивающий мозги Черчеса и его подчиненных...
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Zenit2312
1575143647
Какой была такой будет . Ничего хорошего не жду от матча с Бельгией!
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Plyash
1575146076
Спи спокойно,Роберто Мартинес,тебе беспокоиться не зачем. Спасибо за добрые слова,ты настоящий дипломат.
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mihail200606
1575182412
Дежурные слова..
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MOBI
1575182775
все так говорили перед чм о России и что мы увидели)
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