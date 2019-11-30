Роберто Мартинес: «Мы помним, какой сборная России была на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после жеребьевки Евро-2020 высказался о национальной команде России.

Бельгия и Россия на чемпионате Европы попали в группу B. Также с ними сыграют Дания и Финляндия.

«Россия интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например.

Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой», – сказал Мартинес.

Россияне проиграли оба матча бельгийцам в отборе к Евро и заняли второе место в группе.

На ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла хорватам.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге