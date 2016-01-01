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    Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Динамо» упустило ничью в матче с «Мальме», «Спортинг» и «Севилья» всухую победили

    Завершились еще четыре матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Арсенал» дома уступил «Айнтрахту» со счетом 1:2.

    Киевское «Динамо» в игре с семью голами проиграло «Мальме».

    «Спортинг» на своем поле разгромил ПСВ, забив сопернику четыре безответных гола.

    «Севилья» в домашнем поединке победила «Карабах».

    Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 45+1; 1:1 – Камада, 55; 1:2 – Камада, 64.

    Мальме (Швеция) – Динамо (Украина) – 4:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Бенгтссон, 2; 1:1 – Миколенко, 18; 1:2 – Цыганков, 39; 2:2 – Розенберг, 48; 3:2 – Ракип, 57; 3:3 – Вербич, 77; 4:3 – Розенберг, 90+6.

    Спортинг (Португалия) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Феллипе, 9; 2:0 – Фернандеш, 16; 3:0 – Матье, 43; 4:0 – Фернандеш (с пенальти), 64.

    Севилья (Испания) – Карабах (Азербайджан) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хиль, 61; 2:0 – Даббур, 90+2.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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