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  • Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Динамо» упустило ничью в матче с «Мальме», «Спортинг» и «Севилья» всухую победили

Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Динамо» упустило ничью в матче с «Мальме», «Спортинг» и «Севилья» всухую победили

29 ноября 2019, 00:59
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Завершились еще четыре матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал» дома уступил «Айнтрахту» со счетом 1:2.

Киевское «Динамо» в игре с семью голами проиграло «Мальме».

«Спортинг» на своем поле разгромил ПСВ, забив сопернику четыре безответных гола.

«Севилья» в домашнем поединке победила «Карабах».

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 45+1; 1:1 – Камада, 55; 1:2 – Камада, 64.

Мальме (Швеция) – Динамо (Украина) – 4:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Бенгтссон, 2; 1:1 – Миколенко, 18; 1:2 – Цыганков, 39; 2:2 – Розенберг, 48; 3:2 – Ракип, 57; 3:3 – Вербич, 77; 4:3 – Розенберг, 90+6.

Спортинг (Португалия) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Феллипе, 9; 2:0 – Фернандеш, 16; 3:0 – Матье, 43; 4:0 – Фернандеш (с пенальти), 64.

Севилья (Испания) – Карабах (Азербайджан) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хиль, 61; 2:0 – Даббур, 90+2.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Арсенал Айнтрахт Мальме Динамо К Спортинг ПСВ Севилья Карабах
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