Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Динамо» упустило ничью в матче с «Мальме», «Спортинг» и «Севилья» всухую победили

Завершились еще четыре матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Арсенал» дома уступил «Айнтрахту» со счетом 1:2.
Киевское «Динамо» в игре с семью голами проиграло «Мальме».
«Спортинг» на своем поле разгромил ПСВ, забив сопернику четыре безответных гола.
«Севилья» в домашнем поединке победила «Карабах».
Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур
Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Обамеянг, 45+1; 1:1 – Камада, 55; 1:2 – Камада, 64.
Мальме (Швеция) – Динамо (Украина) – 4:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Бенгтссон, 2; 1:1 – Миколенко, 18; 1:2 – Цыганков, 39; 2:2 – Розенберг, 48; 3:2 – Ракип, 57; 3:3 – Вербич, 77; 4:3 – Розенберг, 90+6.
Спортинг (Португалия) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Феллипе, 9; 2:0 – Фернандеш, 16; 3:0 – Матье, 43; 4:0 – Фернандеш (с пенальти), 64.
Севилья (Испания) – Карабах (Азербайджан) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хиль, 61; 2:0 – Даббур, 90+2.