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    Marca: «Танк» Дзюба подмял под себя «Лион»

    Испанская газета Marca написала статью о победе «Зенита» над «Лионом» (2:0) и форварде питерцев Артеме Дзюбе.

    «Дзюба – один из самых самобытных форвардов Европы. Внушительные физические данные делают его настоящим зверем в единоборствах, кошмаром для оборонительной линии противников и очень действенным оружием, когда его команда хочет играть при помощи длинных передач», – пишет издание.

    В заголовке журналисты назвали Дзюбу «танком», который подмял под себя «Лион». Газета отмечает, что форвард сейчас «просто в огне» и находится на лучшем этапе своей карьеры.

    Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе


    Источник: Marca

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