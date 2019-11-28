Marca: «Танк» Дзюба подмял под себя «Лион»

Испанская газета Marca написала статью о победе «Зенита» над «Лионом» (2:0) и форварде питерцев Артеме Дзюбе.

«Дзюба – один из самых самобытных форвардов Европы. Внушительные физические данные делают его настоящим зверем в единоборствах, кошмаром для оборонительной линии противников и очень действенным оружием, когда его команда играет длинными передачами», – пишет издание.

В заголовке журналисты назвали Дзюбу «танком», который подмял под себя «Лион». Газета отмечает, что форвард сейчас «просто в огне» и находится на лучшем этапе своей карьеры.

Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе