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Marca: «Танк» Дзюба подмял под себя «Лион»

28 ноября 2019, 16:27
10

Испанская газета Marca написала статью о победе «Зенита» над «Лионом» (2:0) и форварде питерцев Артеме Дзюбе.

«Дзюба – один из самых самобытных форвардов Европы. Внушительные физические данные делают его настоящим зверем в единоборствах, кошмаром для оборонительной линии противников и очень действенным оружием, когда его команда играет длинными передачами», – пишет издание.

В заголовке журналисты назвали Дзюбу «танком», который подмял под себя «Лион». Газета отмечает, что форвард сейчас «просто в огне» и находится на лучшем этапе своей карьеры.

Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе

Источник: Marca
Лига чемпионов Зенит Лион Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Rad Meat
1574948911
Красава !!! Ещё бы посмотреть на него в Топ чемпионате... Может летом,кто возьмёт его,хотя в таком возрасте уже не берут...
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Давид59
1574948941
Ну танк, не танк, а когда забивался 1-й гол у защитника шансов не было
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Ганнибал Лектор
1574952622
При всем уважении к Артёму, звучит слишком пафосно. Вчера лучшим на поле был Кержаков, именно он внушал команде уверенность, тащил. А Дзюба - да, топтал, пихался, свой гол забил. Но не танк. Максимум - самоходная артиллерия
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paracetamol
1574952693
Болтливое бревно в роли Т-34.
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Бухбух
1574956358
А где этот танк был в матчах с Лейпцигом ?
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RotBerg
1574958573
Гавно комментаторы с бомбардира с прессой не согласны)) мясные обижульки, пукан горит прям)))
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Decorhome
1575007719
Дзюба мужик.
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Garrincha58
1575010237
жаль что этот танк легко подбили немцы(Лейпциг) причём дважды, в 43-ем Т-34 такого не допустили бы
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Garrincha58
1575010568
он скорее гусар побивший французов
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