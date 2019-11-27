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  • Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе

Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе

27 ноября 2019, 22:46
181

«Зенит» дома победил в Лиге чемпионов «Лион». Решающий гол в первом тайме забил нападающий сборной России Артем Дзюба.

Три очка позволили россиянам подняться на второе место в квартете. В заключительном матче группы «Зенит» в декабре сыграет в гостях с «Бенфикой».

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 42; 2:0 – Оздоев, 84.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Марсело, Марщал (Коне, 58), Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки, 74), Дембеле, Траоре.

Предупреждения: Кузяев, 16; Барриос, 57; Оздоев, 73; Ракицкий, 89 – Андерсен, 29; Маршал, 43; Дюбуа, 44.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Лион Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (181)
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порт
1574884086
Всех, тех кто болел сегодня за "Зенит" с победой.
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VVM1964
1574884089
Мои поздравления всем адекватным болельщикам Зенита ( в числе которых я не вижу бората , аларма , KPCCSPB и прочих дебилов ) , а также тем , кто сегодня топил за российский клуб . С Победой !!! Однако игра не впечатлила и откровенно Леон тоже , но всё равно - МОЛОДЦЫ !!! p.s. Теперь бы еще Лейпциг не проиграл бы Бенфике и как минимум ЛЕ .
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ZENIT*****
1574884187
Всех болес с нашей победой!Молодцы!Выстояли.
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Mariner
1574884406
Всех с победой! Зенит и Дзюба лучшие! )))
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Вомбат
1574884457
Поздравления всем адекватным россиянам! Теперь бы еще Бенфике не проиграть и выйти не в 1:16 ЛЕ, а в 1:8 ЛЧ. Тогда главная задача по крайней мере одной нашей команды на сезон будет выполнена.
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"Локо" в атаке
1574884716
Все российские болельщики поздравляют "Зеню" с победой!!! Завтра болеем за Быков и Коняжек!!! Россия вперёд!!!
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prtcs
1574884996
Отлично! С большой победой! К сожалению, в этом году евросезон для наших команд не очень радостный. Тем ценнее победа над крепким клубом в ЛЧ.
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житель СПб
1574891504
Я - болельщик Зенита со стажем 40 лет. НО - мне больше нравится поражение Локомотива, чем такая победа Зенита. Если команда играет на отбой с начала 2 тайма, не хочет бегать и бороться за мяч - тогда к чему все это? Вообще, что такое футбол тогда? Если это просто зарабатывание денег - то при чем здесь мы, болельщики? Перед 50-тысячами пришедших на матч, заплативших немалые деньги - не стыдно? Почему представители большинства профессий за такую работу были бы либо уволены, либо понесли большие штрафы - но это не про футбол? Не понимаю... Наверное, правы некоторые, кто говорит, что футбол умирает? Или мы скоро дождемся судебных процессов против игроков и тренера за такое шоу? Вообще, интересная ситуация... Но четко знаю - "Такой футбол нам не нужен".
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mp7700
1574893519
поражает уровень развития, питерских фанатов... сразу видно историю знают только с 2007 - 2008. вы вчера локо поносили, да они вылетели с группы где был Юве, Атлетико и байер... вы посмотрите с кем вы играете... команды средняки... я често думал после 4 туров у вас 12 очков будет... но Дзюба лейпциг не затянул
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Vis-ok
1574913144
Голубых педиков с победой! Молодцы!
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