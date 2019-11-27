Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе

«Зенит» дома победил в Лиге чемпионов «Лион». Решающий гол в первом тайме забил нападающий сборной России Артем Дзюба.

Три очка позволили россиянам подняться на второе место в квартете. В заключительном матче группы «Зенит» в декабре сыграет в гостях с «Бенфикой».

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 42; 2:0 – Оздоев, 84.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Марсело, Марщал (Коне, 58), Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки, 74), Дембеле, Траоре.

Предупреждения: Кузяев, 16; Барриос, 57; Оздоев, 73; Ракицкий, 89 – Андерсен, 29; Маршал, 43; Дюбуа, 44.

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