Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл «Лион» и поднялся на второе место в группе

    «Зенит» дома победил в Лиге чемпионов «Лион». Решающий гол в первом тайме забил нападающий сборной России Артем Дзюба.

    Три очка позволили россиянам подняться на второе место в квартете. В заключительном матче группы «Зенит» в декабре сыграет в гостях с «Бенфикой».

    Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

    Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 42; 2:0 – Оздоев, 84.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба.

    «Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Марсело, Марщал (Коне, 58), Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки, 74), Дембеле, Траоре.

    Предупреждения: Кузяев, 16; Барриос, 57; Оздоев, 73; Ракицкий, 89 – Андерсен, 29; Маршал, 43; Дюбуа, 44.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:46
    Комментарии116
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4232

      paracetamol 18 секунд назад

      Миша Керж сегодня лучший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Серж 69 1 минуту назад

      Зенит терпел,висел на волоске,
      победа близкой не казалась
      Лион летел вперёд,был словно налегке
      Весов игры тут чаша колебалась
      Но пересилили французский дух и шик
      Померк их лоск и блеск красивый
      Молодчик Дзюба!Ты сегодня был мужик
      Итог игры тут правильный и справедливый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4232

      paracetamol 2 минуты назад

      Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      solodealer 3 минуты назад

      Как говорится, вытащили матч "на дзюбах")))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4232

      paracetamol > solodealer 2 минуты назад

      Дзюба игрок команды, ничего удивительного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      GuberDV 8 минут назад

      Азмуна бы еще расколдовать. Мало того что забивать не может, так еще в центре поля начал косячить. Раньше его надо было менять. Валидола не напасешься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19410

      VVM1964 14 минут назад

      Бенфика вышла вперед ((((((((((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4232

      paracetamol > VVM1964 1 минуту назад

      Да уж, 100% момент профукал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      Yev 18 минут назад

      Молодцы! Артёмка, отдельное спасибо! Всем кто его гнобит повод задуматься, пока кто-то бабки пуляет чтобы людей обсирать, другие, в том числе зарабатуют балы для коэффициентов для России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Питерский кардинал 20 минут назад

      Про второй тайм, надо было делать земены раньше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3646

      TOL47 20 минут назад

      Зенит с набраными очками и победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      Ростов рулит. 23 минуты назад

      Зенит поздравляю с победой ! Ну что сказать, хоть они молодцы, есть шанс дальше болеть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4232

      paracetamol > Ростов рулит. 1 минуту назад

      Ростов, давай в ЛЕ хотя бы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74590
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru