Главные новости утра. Месси установил рекорд ЛЧ, Дзюба назвал матч со «Спартаком» войной

Правильно говорит игрок . На поле выходить не сопли жевать , а биться и бороться. Не для того приходят болельщики на трибуны , что бы смотреть на нежные танцы вокруг мяча. Борьба должна быть как на ринге или татами тяжеловесов. Представляете на ринге Макгрегор и Хабиб , 12 раундов танцульки и взмахи руками. А потом в интервью :" не сложилось сегодня , не пошла битва!"
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