Главные новости утра. Месси установил рекорд ЛЧ, Дзюба назвал матч со «Спартаком» войной

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +774

      Кузьмич на трибуне 27 минут назад

      Правильно говорит игрок . На поле выходить не сопли жевать , а биться и бороться. Не для того приходят болельщики на трибуны , что бы смотреть на нежные танцы вокруг мяча. Борьба должна быть как на ринге или татами тяжеловесов. Представляете на ринге Макгрегор и Хабиб , 12 раундов танцульки и взмахи руками. А потом в интервью :" не сложилось сегодня , не пошла битва!"

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      Рейтинг: +180

      Граф2019 44 минуты назад

      пошел сухари сушить и солью запасаться!

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