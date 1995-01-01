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    Месси, Левандовски, Навас и Лукаку претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В число претендентов вошли вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, а также нападающие Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария») и Ромелу Лукаку («Интер»).

    • Навас в матче с «Реалом» совершил 11 сейвов.
    • Месси в игре с дортмундской «Боруссией» забил гол и сделал два ассиста.
    • Левандовски оформил покер в поединке с «Црвеной Звездой».
    • Лукаку во встрече со «Славией» отличился сам и дважды помог это сделать партнерам.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +854

      acor94 1 час назад

      А где Зюба?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      OBOLEV 2 часа назад

      Однозначно Навас )

      1
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      Рейтинг: +38

      Jurabay 2 часа назад

      Однозначно Месси

      0
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