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  • Месси, Левандовски, Навас и Лукаку претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Месси, Левандовски, Навас и Лукаку претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

28 ноября 2019, 07:24
5

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, а также нападающие Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария») и Ромелу Лукаку («Интер»).

  • Навас в матче с «Реалом» совершил 11 сейвов.
  • Месси в игре с дортмундской «Боруссией» забил гол и сделал два ассиста.
  • Левандовски оформил покер в поединке с «Црвеной Звездой».
  • Лукаку во встрече со «Славией» отличился сам и дважды помог это сделать партнерам.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария Барселона ПСЖ Интер Месси Лионель Левандовски Роберт Лукаку Ромелу Навас Кейлор
Комментарии (5)
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Jurabay
1574917682
Однозначно Месси
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OBOLEV
1574919213
Однозначно Навас )
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acor94
1574920310
А где Зюба?
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Аид666
1574928961
покер!
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koli4ka
1574941425
пора уже чего нибудь и Роберту отвалить из европейского пирога!!!
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