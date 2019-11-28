Месси, Левандовски, Навас и Лукаку претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В число претендентов вошли вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, а также нападающие Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария») и Ромелу Лукаку («Интер»).
- Навас в матче с «Реалом» совершил 11 сейвов.
- Месси в игре с дортмундской «Боруссией» забил гол и сделал два ассиста.
- Левандовски оформил покер в поединке с «Црвеной Звездой».
- Лукаку во встрече со «Славией» отличился сам и дважды помог это сделать партнерам.
Источник: Официальный сайт УЕФА