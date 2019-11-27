Чеферин – Путину: «Чемпионат мира-2018 прошел идеально»

Как и анонсировалось, состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента УЕФА Александера Чеферина. На ней словенец отозвался о чемпионате мира-2018.

«Я на самом деле уверен, что чемпионат мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», – цитирует Чеферина ТАСС.