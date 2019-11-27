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  • Впервые с 2002 года российский клуб не набрал очки дома в Лиге чемпионов

Впервые с 2002 года российский клуб не набрал очки дома в Лиге чемпионов

27 ноября 2019, 01:25
11

«Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лишившись шансов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Локомотив» также стал первым российским клубом с 2002 года, который не набрал очки дома в главном еврокубке.

  • В последний раз ни одного балла в трех домашних матчах Лиги чемпионов не набрали сразу два российских клуба – «Спартак» и «Локомотив».
  • Ранее «Локомотив» в текущем розыгрыше турнира проиграл дома «Атлетико» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив
Комментарии (11)
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woyser
1574811442
Провал!
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InterMilLano1908
1574829621
Миранчуки дно, какой ювентус??? Головин хоть в еврокубках играл хорошо, год арсеналу какой он тогда забил в ЛЕ... За сборную играл всегда хорошо, а эти два чебурека пусть своему агенту скажут успокоиться...
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ZEVS71
1574832961
Вот это уровень нашего чемпионата. Мы проигрываем середнякам. Может мы в какой другой футбол играем?
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Garrincha58
1574834756
Лимитище! зая (хорошая реклама для МТС)
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RotBerg
1574840811
Спартак и тут со своеобразными рекордами))
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Давид59
1574841340
Ну я думаю тут вмешался жребий. Врагу такую группу не пожелаешь
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ivanovaleksandrybkm
1574845166
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U
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Axe111
1574853230
Позорище убогое
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nikurit
1574875280
Походу до весны доживет ттолько Краснодар
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Алекс636363
1574911356
до весны не доживет никто, если лейпциг не поможет
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