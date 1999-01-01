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    Впервые с 2002 года российский клуб не набрал очки дома в Лиге чемпионов

    «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лишившись шансов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Локомотив» также стал первым российским клубом с 2002 года, который не набрал очки дома в главном еврокубке.

    • В последний раз ни одного балла в трех домашних матчах Лиги чемпионов не набрали сразу два российских клуба – «Спартак» и «Локомотив».
    • Ранее «Локомотив» в текущем розыгрыше турнира проиграл дома «Атлетико» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

    Источник: Бомбардир.ру

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