Впервые с 2002 года российский клуб не набрал очки дома в Лиге чемпионов

«Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лишившись шансов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Локомотив» также стал первым российским клубом с 2002 года, который не набрал очки дома в главном еврокубке.

В последний раз ни одного балла в трех домашних матчах Лиги чемпионов не набрали сразу два российских клуба – «Спартак» и «Локомотив».

Ранее «Локомотив» в текущем розыгрыше турнира проиграл дома «Атлетико» (0:2) и «Ювентусу» (1:2).

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе