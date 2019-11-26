Представитель ВАДА: «Наши рекомендации не распространяются на Евро-2020»

WADA молодцы! Лизав жопу США, где такие как США спортсмены в открытую почти насосом в себя накачивают допингом перед соревнованиями, будут искать у нас иголку в стоге сена. Это политический заказ очередной. А к примеру терминаторы Вилсон тем временем из США в теннисе святые ангелы и никаких претензий к ним нет. ))
Рекомендации Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) не распространяются на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщил один из представителей организации.
«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются.
Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», – отметил представитель ВАДА.
- ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.
- У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.
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