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  • Представитель ВАДА: «Наши рекомендации не распространяются на Евро-2020»

Представитель ВАДА: «Наши рекомендации не распространяются на Евро-2020»

26 ноября 2019, 20:10
8

Рекомендации Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) не распространяются на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщил один из представителей организации.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются.

Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», – отметил представитель ВАДА.

  • ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.
  • У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (8)
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Enter2006
1574791200
WADA молодцы! Лизав жопу США, где такие как США спортсмены в открытую почти насосом в себя накачивают допингом перед соревнованиями, будут искать у нас иголку в стоге сена. Это политический заказ очередной. А к примеру терминаторы Вилсон тем временем из США в теннисе святые ангелы и никаких претензий к ним нет. ))
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VVM1964
1574797352
Ну спасибо , благодетели - осчастливили , век за вашу милость молиться будем )))
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Damir07
1574797908
Не пускайте и на евро и на чм мы все больше опозоримся дома сидите или по ночным клубам тусуйтесь может за это время достойное поколение вырастет и захочет что то выйграть а продолжать бабки зарабатывать
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lаcotsi
1574802718
Если дeлаете ставки -> portal-bet.ru
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Romio-xxx
1574813907
Вот и поговорил Володя)))
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SIRIUS 2002
1575104066
Правда сказано, что больше СМИ разносят..
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