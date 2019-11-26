Представитель ВАДА: «Наши рекомендации не распространяются на Евро-2020»

Рекомендации Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) не распространяются на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщил один из представителей организации.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются.

Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», – отметил представитель ВАДА.

ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.

У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»