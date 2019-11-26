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    Представитель ВАДА: «Наши рекомендации не распространяются на Евро-2020»

    Рекомендации Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) не распространяются на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщил один из представителей организации.

    «Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются.

    Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», – отметил представитель ВАДА.

    • ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

    Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +209

      Enter2006 35 минут назад

      WADA молодцы! Лизав жопу США, где такие как США спортсмены в открытую почти насосом в себя накачивают допингом перед соревнованиями, будут искать у нас иголку в стоге сена. Это политический заказ очередной. А к примеру терминаторы Вилсон тем временем из США в теннисе святые ангелы и никаких претензий к ним нет. ))

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      Рейтинг: +10434

      Bivaliy67 > Enter2006 30 минут назад

      Quod licet Iovi, non licet bovi)

      1
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      Рейтинг: +209

      Enter2006 > Bivaliy67 29 минут назад

      + ))

      1
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      Рейтинг: +1173

      Genz 45 минут назад

      Ребята, беда. Жрут русские допинг вместо мяса. Русада не справляется .. все спортсмены принимают анаболики. Не хватает ткст-пробирок. У вада глаза на выкате от бешенства русских. У кого из спортсменов денег нет, тренеры покупают допы

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      Рейтинг: +8405

      silver29 1 час назад

      До повесьте на воротах РУСАДА виновников и отправьте фото в ВАДУ мол все исправили, опять же предостережение другим шулерам будет.

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