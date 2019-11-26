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  • Миранчуки и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

Миранчуки и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

26 ноября 2019, 19:41
22

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

«Байер»: Градецки, Ретсос, Та, Диаби, Венделл, Свен Бендер, Арангис, Демирбай, Бэйли, Бельараби, Волланд.

Встреча на «РЖД Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.

Вы можете следить за ходом игры с помощью текстовой онлайн-трансляции

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Байер
Комментарии (22)
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Антибиотик
1574787399
Когда же вы уже скамейку запасных публиковать будете?! Без Марио трудно будет что-то сделать сегодня.
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Ссппааррттаакк
1574788456
Парни! Только победа. Удачи и хорошей игры.
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VVM1964
1574790628
Давай , Локо , не подвели - только победа !!!
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gorez89
1574791850
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JTherry
1574792351
Гилерме от "своих" не берет уже?
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Рубинище
1574794696
Какой то писец. ну себе то зачем. Немцы никакие, замёрзли- Семину нужно атаку щас усилить. и дожимать. Марио не хватает конечно.
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zra78
1574795245
Всё,кина не будет(((
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Ссппааррттаакк
1574795478
Какой все таки ДЕРЬМОВЫЙ наш чемпионат. Хреновый немец круче наших лидеров.
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GoLenaStop
1574797768
Остаётся три добавленных минуты, Локо проигрывает 0-2... Не всё ещё потеряно! Но ведь все мы помним, как наш Краснодар забил нашему Ростову целых два мяча за две минуты... Комментаторам я это точно буду помнить долго. Локомотив, смени дрова и уголь - на газ !. Хреново, лидер РПЛ, и с сожалением... Досвидос.С ув.
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lаcotsi
1574802748
Если делаете стaвки -> portal-bet.ru
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