Миранчуки и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

«Байер»: Градецки, Ретсос, Та, Диаби, Венделл, Свен Бендер, Арангис, Демирбай, Бэйли, Бельараби, Волланд.

Встреча на «РЖД Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.

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