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    Миранчуки и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

    «Байер»: Градецки, Ретсос, Та, Диаби, Венделл, Свен Бендер, Арангис, Демирбай, Бэйли, Бельараби, Волланд.

    Встреча на «РЖД Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.

    Вы можете следить за ходом игры с помощью текстовой онлайн-трансляции

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      JTherry 16 минут назад

      Гилерме от "своих" не берет уже?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      gorez89 24 минуты назад

      Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках!
      Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные!
      Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп!
      ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1477
      Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года
      были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя!
      Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать!
      Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать.
      Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день.
      Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.

      -1
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      Рейтинг: +8404

      KLIM777 25 минут назад

      Это что вообще было? Детский сад. Эдер даже не смотрит куда выбивает!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10254

      vka1970 33 минуты назад

      Миранчуки, покажите товар лицом.Не тушуйтесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19310

      VVM1964 45 минут назад

      Давай , Локо , не подвели - только победа !!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: -85

      DonBaton II 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Байер, вперёд

      -5
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      ...
      Рейтинг: +5620

      Антибиотик > DonBaton II 52 минуты назад

      Гордись, такие гниды, как ты- большая редкость)

      3
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      ...
      Рейтинг: +2345

      Черкизовский Кот > Антибиотик 40 минут назад

      Не нужно ругать человека за его пристрастия. Мы - за Локо! И это главное. Вперёд, Красно-Зелёные!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7803

      parevg > Черкизовский Кот 26 минут назад

      Нет в нем патриотизма...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Парни! Только победа. Удачи и хорошей игры.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7803

      parevg 1 час назад

      Где Федя, почему снова в основе шпала?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1015

      Romantic2010 > parevg 59 минут назад

      Эдер показал, что в лч он гораздо полезней Феди....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5620

      Антибиотик 1 час назад

      Когда же вы уже скамейку запасных публиковать будете?! Без Марио трудно будет что-то сделать сегодня.

      4
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      Рейтинг: +63

      serentsio > Антибиотик 58 минут назад

      Да, Марио будет не хватать...

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