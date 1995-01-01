Миранчуки и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Байером»

Гилерме от "своих" не берет уже?
Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.
«Байер»: Градецки, Ретсос, Та, Диаби, Венделл, Свен Бендер, Арангис, Демирбай, Бэйли, Бельараби, Волланд.
Встреча на «РЖД Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.
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