Семин: «У «Локомотива» есть проблемы сегодня. Главная – травматизм»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» высказался на тему частых травм игроков команды.

«Они проводят к этой части сезона порядка 28 матчей. Это достаточно большая нагрузка. У нас есть проблемы сегодня. Главная – это травматизм.

Много основных игроков выпали именно в этот период (осенний – прим. «Бомбардира»). С чем это связано, надо проанализировать. Но связано с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Это играет роль. База целиком заложена не была», – сказал Семин.

Осенью в «Локо» травмы получали братья Миранчуки , Жоау Мариу , Дмитрий Баринов и другие игроки основного состава.

, , и другие игроки основного состава. Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.

Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»



