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    Семин: «У «Локомотива» есть проблемы сегодня. Главная – травматизм»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» высказался на тему частых травм игроков команды.

    «Они проводят к этой части сезона порядка 28 матчей. Это достаточно большая нагрузка. У нас есть проблемы сегодня. Главная – это травматизм.

    Много основных игроков выпали именно в этот период (осенний – прим. «Бомбардира»). С чем это связано, надо проанализировать. Но связано с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Это играет роль. База целиком заложена не была», – сказал Семин.

    • Осенью в «Локо» травмы получали братья Миранчуки, Жоау Мариу, Дмитрий Баринов и другие игроки основного состава.
    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +771

      Давид59 9 минут назад

      Если продадут Лёшу, будет ещё одна проблема (если тут же не купят равноценную замену)

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