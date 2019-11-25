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  • Семин: «У «Локомотива» есть проблемы сегодня. Главная – травматизм»

Семин: «У «Локомотива» есть проблемы сегодня. Главная – травматизм»

25 ноября 2019, 12:27
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» высказался на тему частых травм игроков команды.

«Они проводят к этой части сезона порядка 28 матчей. Это достаточно большая нагрузка. У нас есть проблемы сегодня. Главная – это травматизм.

Много основных игроков выпали именно в этот период (осенний – прим. «Бомбардира»). С чем это связано, надо проанализировать. Но связано с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Это играет роль. База целиком заложена не была», – сказал Семин.

  • Осенью в «Локо» травмы получали братья Миранчуки, Жоау Мариу, Дмитрий Баринов и другие игроки основного состава.
  • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
  • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»


Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Байер Семин Юрий
Комментарии (1)
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Давид59
1574680240
Если продадут Лёшу, будет ещё одна проблема (если тут же не купят равноценную замену)
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