Семин: «У «Локомотива» есть проблемы сегодня. Главная – травматизм»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» высказался на тему частых травм игроков команды.
«Они проводят к этой части сезона порядка 28 матчей. Это достаточно большая нагрузка. У нас есть проблемы сегодня. Главная – это травматизм.
Много основных игроков выпали именно в этот период (осенний – прим. «Бомбардира»). С чем это связано, надо проанализировать. Но связано с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Это играет роль. База целиком заложена не была», – сказал Семин.
- Осенью в «Локо» травмы получали братья Миранчуки, Жоау Мариу, Дмитрий Баринов и другие игроки основного состава.
- Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
- Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.
Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»
Источник: «Р-Спорт»