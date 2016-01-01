Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» отказался комментировать состояние игроков московской команды.

    «Пока не готов говорить о составе. Есть сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро, которые покажут состояние футболистов», – сказал Семин.

    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      serentsio 59 минут назад

      Удачи!(Её не хватило в последних играх ЛЧ)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru