Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» отказался комментировать состояние игроков московской команды.

«Пока не готов говорить о составе. Есть сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро, которые покажут состояние футболистов», – сказал Семин.