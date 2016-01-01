Семин: «Пока не готов говорить о составе на матч с «Байером». Завтрашнее утро покажет состояние футболистов»

Удачи!(Её не хватило в последних играх ЛЧ)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с «Байером» отказался комментировать состояние игроков московской команды.
«Пока не готов говорить о составе. Есть сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро, которые покажут состояние футболистов», – сказал Семин.
- Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
- Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.