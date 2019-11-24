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    Марадона поздравил «Динамо-Брест» с чемпионством на русском языке

    Бывший президент брестского «Динамо» Диего Марадона опубликовал в инстаграме поздравительный пост в адрес белорусского клуба.

    • Сегодня «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны.
    • Аргентинца назначили на пост в мае 2018 года, в июле он покинул Белоруссию, однако до сих пор числится почетным президентом клуба.

    «Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с сегодняшним чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления!!!» – написал Марадона. При этом последняя фраза его публикации на русском языке.

    text

    Публикация от text (@maradona)

    Источник: Инстаграм Диего Марадоны

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    24.11.2019 23:33
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