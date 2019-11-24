Марадона поздравил «Динамо-Брест» с чемпионством на русском языке

Бывший президент брестского «Динамо» Диего Марадона опубликовал в инстаграме поздравительный пост в адрес белорусского клуба.

Сегодня «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны.

Аргентинца назначили на пост в мае 2018 года, в июле он покинул Белоруссию, однако до сих пор числится почетным президентом клуба.

«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с сегодняшним чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления!!!» – написал Марадона. При этом последняя фраза его публикации на русском языке.