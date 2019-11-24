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Марадона поздравил «Динамо-Брест» с чемпионством на русском языке

24 ноября 2019, 23:33

Бывший президент брестского «Динамо» Диего Марадона опубликовал в инстаграме поздравительный пост в адрес белорусского клуба.

  • Сегодня «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны.
  • Аргентинца назначили на пост в мае 2018 года, в июле он покинул Белоруссию, однако до сих пор числится почетным президентом клуба.

«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с сегодняшним чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления!!!» – написал Марадона. При этом последняя фраза его публикации на русском языке.

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Публикация от text (@maradona)

Источник: Инстаграм Диего Марадоны
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
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