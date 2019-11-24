Григорий Иванов: «Всегда был против VAR. Если ввели, давайте слушать переговоры арбитров, иначе какой смысл?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился видением, как должна работать система видеопомощи судьям. Функционер считает, что зрители должны слышать переговоры арбитров.

«Сколько про судейство ни говори, судьи продолжат ошибаться. Но я всегда был против VAR. Ввели видеоповторы — давайте тогда слушать, о чем говорят между собой судья в поле и на VAR, иначе какой смысл? Те же элементарные ошибки: все видят по телевизору, что пенальти, а VAR с судьей не видят. Потом выясняется — точно, пенальти. Напортачил в одной игре со свистком — в другой садится перед телевизором», – высказался Иванов.