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  • Григорий Иванов: «Всегда был против VAR. Если ввели, давайте слушать переговоры арбитров, иначе какой смысл?»

Григорий Иванов: «Всегда был против VAR. Если ввели, давайте слушать переговоры арбитров, иначе какой смысл?»

24 ноября 2019, 22:33
5

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился видением, как должна работать система видеопомощи судьям. Функционер считает, что зрители должны слышать переговоры арбитров.

«Сколько про судейство ни говори, судьи продолжат ошибаться. Но я всегда был против VAR. Ввели видеоповторы — давайте тогда слушать, о чем говорят между собой судья в поле и на VAR, иначе какой смысл? Те же элементарные ошибки: все видят по телевизору, что пенальти, а VAR с судьей не видят. Потом выясняется — точно, пенальти. Напортачил в одной игре со свистком — в другой садится перед телевизором», – высказался Иванов.

  • Текущий сезон – дебютный для VAR в России.
  • На прошлой неделе судейский комитет РФС возглавил Ашот Хачатурянц.
  • «Урал» в РПЛ идет восьмым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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Zubo
1574628242
И использовать ВАР при каждом нарушении, при каждом!!! каждый свисток - просмотр и главное не свисток тоже просмотр: вдруг судья не засвистел специально? Поэтому остановка игры каждый раз когда командам что то не нравится, прослушка переговоров причем всех: судей тренеров, спонсоров, голосование специальной комиссией на бровке, ввод мяча в игру строго с места приостановки игры для просмотра.. говорили вам не будет это работать
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Hektor 84
1574631027
Что Григорий вар мешает игры кому надо сдавать?
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Cules2013
1574661323
ну так это не ВАР виноват, а коррупция в РПЛ и низкое качество определённых судей к тому же. У нас так ни одна инициатива не пройдёт) Чё на зеркало-то пенять, коль рожа кривая.
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Decorhome
1574662337
VAR это хорошо. Во многих случаях исключается несправедливость. Просто нужно быстрее принимать решения
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Garrincha58
1574682135
Иванов может тебе ещё переговоры президентов послушать ?
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