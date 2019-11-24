Иванов: «По бюджету «Урал» в РПЛ идет в самом конце, но по соотношению цена/качество состав у нас один из лучших»

Президент «Урала» Григорий Иванов сравнил бюджет клуба с соперниками по РПЛ. Тем не менее, состав по одному из критериев функционер считает одним из лучших.
— По бюджету «Урал» на каком месте в лиге?
— Думаю, в самом конце.
— А по составу?
— По соотношению цена/качество мы одни из лучших. У нас хорошие футболисты, которые пришли играть за небольшие деньги. Выглядят очень достойно.
- «Урал» в РПЛ идет десятым.
- Стоимость состава – 25,5 миллиона евро.
- В 14:00 по Москве «Урал» начнет матч 17-го тура РПЛ против «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»