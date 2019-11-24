Иванов: «По бюджету «Урал» в РПЛ идет в самом конце, но по соотношению цена/качество состав у нас один из лучших»

Президент «Урала» Григорий Иванов сравнил бюджет клуба с соперниками по РПЛ. Тем не менее, состав по одному из критериев функционер считает одним из лучших.

— По бюджету «Урал» на каком месте в лиге?

— Думаю, в самом конце.

— А по составу?

— По соотношению цена/качество мы одни из лучших. У нас хорошие футболисты, которые пришли играть за небольшие деньги. Выглядят очень достойно.