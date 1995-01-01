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    Иванов: «По бюджету «Урал» в РПЛ идет в самом конце, но по соотношению цена/качество состав у нас один из лучших»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сравнил бюджет клуба с соперниками по РПЛ. Тем не менее, состав по одному из критериев функционер считает одним из лучших.

    — По бюджету «Урал» на каком месте в лиге?

    — Думаю, в самом конце.

    — А по составу?

    — По соотношению цена/качество мы одни из лучших. У нас хорошие футболисты, которые пришли играть за небольшие деньги. Выглядят очень достойно.

    • «Урал» в РПЛ идет десятым.
    • Стоимость состава – 25,5 миллиона евро.
    • В 14:00 по Москве «Урал» начнет матч 17-го тура РПЛ против «Спартака».

    Источник: «Матч ТВ»

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