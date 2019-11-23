Малком: «С таким составом «Зенит» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Вингер «Зенита» Малком оценил перспективы своей команды преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и пробиться в плей-офф турнира.
«В «Зените» есть хорошие игроки, такие как Дзюба и Азмун. В защите играет опытный Иванович. С таким составом мы способны выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов.
Нас ждет большой матч с «Лионом», игра пройдет в прекрасной атмосфере. Я бы тоже хотел принять участие в ней. Все решат детали, будет важно забить. У «Лиона» много качественных футболистов: Депай, Траоре, Ауа и почти все остальные игроки. Как мы видим, в Лиге чемпионов не бывает вторых составов и легких матчей», – сказал Малком в эфире RMC Sport.
- «Зенит» набрал четыре очка в четырех стартовых турах группового этапа ЛЧ.
- Петербуржцы занимают третье место в квартете, а лидирует «РБ Лейпциг».
- Команде осталось сыграть с «Лионом» (27 ноября) и «Бенфикой» (10 декабря).
Источник: Sports.fr