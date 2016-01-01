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    Малком: «С таким составом «Зенит» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

    Вингер «Зенита» Малком оценил перспективы своей команды преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и пробиться в плей-офф турнира.

    «В «Зените» есть хорошие игроки, такие как Дзюба и Азмун. В защите играет опытный Иванович. С таким составом мы способны выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

    Нас ждет большой матч с «Лионом», игра пройдет в прекрасной атмосфере. Я бы тоже хотел принять участие в ней. Все решат детали, будет важно забить. У «Лиона» много качественных футболистов: Депай, Траоре, Ауа и почти все остальные игроки. Как мы видим, в Лиге чемпионов не бывает вторых составов и легких матчей», – сказал Малком в эфире RMC Sport.

    • «Зенит» набрал четыре очка в четырех стартовых турах группового этапа ЛЧ.
    • Петербуржцы занимают третье место в квартете, а лидирует «РБ Лейпциг».
    • Команде осталось сыграть с «Лионом» (27 ноября) и «Бенфикой» (10 декабря).

    Источник: Sports.fr

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1305

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 минут назад

      Бабушка надвое сказала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21858

      gol_kak_sokol 18 минут назад

      Как компенсацию оскорблений, решили засчитывать дереву голы из оффсайда.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Brabus71 28 минут назад

      Способен и вышел к сожалению не одно и тоже

      0
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      Рейтинг: +139

      Граф2019 51 минуту назад

      как там в Сочи? МАЛенький КОМентатор... лечись, А НЕ СВИСТИ курортник!

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