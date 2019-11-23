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  • Малком: «С таким составом «Зенит» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Малком: «С таким составом «Зенит» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

23 ноября 2019, 14:59
20

Вингер «Зенита» Малком оценил перспективы своей команды преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и пробиться в плей-офф турнира.

«В «Зените» есть хорошие игроки, такие как Дзюба и Азмун. В защите играет опытный Иванович. С таким составом мы способны выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Нас ждет большой матч с «Лионом», игра пройдет в прекрасной атмосфере. Я бы тоже хотел принять участие в ней. Все решат детали, будет важно забить. У «Лиона» много качественных футболистов: Депай, Траоре, Ауа и почти все остальные игроки. Как мы видим, в Лиге чемпионов не бывает вторых составов и легких матчей», – сказал Малком в эфире RMC Sport.

  • «Зенит» набрал четыре очка в четырех стартовых турах группового этапа ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают третье место в квартете, а лидирует «РБ Лейпциг».
  • Команде осталось сыграть с «Лионом» (27 ноября) и «Бенфикой» (10 декабря).

Источник: Sports.fr
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (20)
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Граф2019
1574511040
как там в Сочи? МАЛенький КОМентатор... лечись, А НЕ СВИСТИ курортник!
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Brabus71
1574512379
Способен и вышел к сожалению не одно и тоже
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Zubo
1574523909
Слушай, как у нас в Питере говорят харэ пецтеть, начинай играть уже, заждались все
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Фан666
1574530410
Чувак ещё голос подаёт. Азмун, дзюба и Иванович, остальных он тупо не знает
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portero
1574536517
турист, когда играть будешь? что то уже и не верится, что будет играть. хорошо если ошибаюсь...
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Алекс636363
1574589636
проиграют лиону и бенфике, итогом будет 4 место. с нашим-то уровнем чемпионата самое то. Зенит - Лион 0-1, Бенфика - Зенит 1-0
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Сергей Александрович
1574622842
По какому составу Зенит выйдет в плей офф??? Они пешком ходят. Состав был когда Халк с Витселем играли
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TOL47
1574681001
Вот заатра и увидим как Зенит будет выходить в ПО ЛЧ, как бы в ЛЕ заскочить, соперники попроще
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GoLenaStop
1574700429
Думаю, надежда должна остаться в прошлом... Но всегда приятно вскрикнуть - Ой, а это моя надя приехала!... Хи... Удачи!
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Ссппааррттаакк
1574792856
И даже выиграть.
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