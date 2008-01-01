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    Слуцкий: «Есть ли паника после трех поражений? Откуда?»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой».

    «Конечно, нам нужна победа, но она в любом случае нужна. Каждая игра важна, это всегда относится и к следующей встрече. Есть ли паника? Откуда?», – цитирует Слуцкого soccernews.nl.

    • «Витесс» сыграет со «Спартой» 24 ноября.
    • Команда из Арнема потерпела три поражения подряд и идет на пятом месте в Эредивизие.

    Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3189

      momwig_ 13 минут назад

      Будет жалко Слуцкого. Если это тот негр замутил, выходит не так уж игроки и прониклись к нему. Но на втором сезоне многие срывались - даже не приводя Массимо в Спартаке и Тедеско в Шальке - есть ребята и поименитее, типа Моуриньо

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      Рейтинг: +3637

      Yev 18 минут назад

      Вообще чемпионат Голландии это карновал и праздник, результаты зависят от всего, кроме как от игроков и тренеров, ну исключение наверное: Аякс и ПСВ, все остальные зажигают и отжигают.
      По этому Леонид, все правильно, не падать духом все нормально, победы будут!
      Сделим и болеем! На удивление, думал у него не получается, но к радости ошибался.

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      Рейтинг: +154

      Ушат Помоев 37 минут назад

      Лёня справится!Верим!

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      Рейтинг: +4423

      Lester84 47 минут назад

      У Лени всегда так. Провальная серия игр может сменяться победной серией. Если в отставку отправляют - все равно он остается востребован. Поэтому видимо психологически уже закалился

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