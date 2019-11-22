Слуцкий: «Есть ли паника после трех поражений? Откуда?»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой».

«Конечно, нам нужна победа, но она в любом случае нужна. Каждая игра важна, это всегда относится и к следующей встрече. Есть ли паника? Откуда?», – цитирует Слуцкого soccernews.nl.

«Витесс» сыграет со «Спартой» 24 ноября.

Команда из Арнема потерпела три поражения подряд и идет на пятом месте в Эредивизие.

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»



