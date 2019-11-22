Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий: «Есть ли паника после трех поражений? Откуда?»

22 ноября 2019, 17:39
10

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой».

«Конечно, нам нужна победа, но она в любом случае нужна. Каждая игра важна, это всегда относится и к следующей встрече. Есть ли паника? Откуда?», – цитирует Слуцкого soccernews.nl.

  • «Витесс» сыграет со «Спартой» 24 ноября.
  • Команда из Арнема потерпела три поражения подряд и идет на пятом месте в Эредивизие.

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Голландия. Эредивизие Витесс Спарта Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1574434674
У Лени всегда так. Провальная серия игр может сменяться победной серией. Если в отставку отправляют - все равно он остается востребован. Поэтому видимо психологически уже закалился
Ответить
Ушат Помоев
1574435264
Лёня справится!Верим!
Ответить
Yev
1574436361
Вообще чемпионат Голландии это карновал и праздник, результаты зависят от всего, кроме как от игроков и тренеров, ну исключение наверное: Аякс и ПСВ, все остальные зажигают и отжигают. По этому Леонид, все правильно, не падать духом все нормально, победы будут! Сделим и болеем! На удивление, думал у него не получается, но к радости ошибался.
Ответить
momwig_
1574436692
Будет жалко Слуцкого. Если это тот негр замутил, выходит не так уж игроки и прониклись к нему. Но на втором сезоне многие срывались - даже не приводя Массимо в Спартаке и Тедеско в Шальке - есть ребята и поименитее, типа Моуриньо
Ответить
paracetamol
1574438214
Паника о том. что тренер вшивый.
Ответить
starche
1574447376
Надо ещё пяток продуть для ясности.
Ответить
vitvik
1574447741
Допустимы ещё пара поражений. Потом, допустима паника!
Ответить
vladimirlapin
1574470346
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://avtos.2sms.ru
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+