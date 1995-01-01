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    Азар: «История с лишним весом – правда. Когда я в отпуске, ни в чем себе не отказываю»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, что перешел в мадридский клуб с лишним весом.

    «Это правда. Не собираюсь это скрывать, но когда я в отпуске, ни в чем себе не отказываю. Набрал пять килограммов, но я из тех, кто быстро набирает и так же быстро сбрасывает вес, если быть осторожным.

    Когда мне было 18 лет, в «Лилле» весил 72 или 73 килограмма. Мышечная масса составляла 75 кг, а в не лучший день – 77 кг. Этим летом весил 80 кг, но затем сбросил вес за 10 дней.

    Я просто не был в лучшем состоянии. Сказал себе: «Начни играть хорошо». Думал, что могу играть лучше. На протяжении ноября я чувствую себя лучше. Я обвожу, ускоряюсь и помогаю партнерам играть лучше. Получается не все верно, но я стараюсь. Первые два месяца говорил себе: «Ты новенький здесь, будь проще». Слишком много пасов, люди ждали, чтобы я начал всех обводить», – сказал Азар.

    • «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро. Сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
    • В активе бельгийца шесть матчей в Примере, один гол и один ассист.

    Зидан – об Азаре: «Я вообще не переживаю. Подобное было и со мной после перехода в «Реал»


    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +751

      Давид59 59 минут назад

      Перевод что-то не катит:"...Когда мне было 18 лет, в «Лилле» весил 72 или 73 килограмма. Мышечная масса составляла 75 кг, а в не лучший день – 77 кг..." Это как?

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