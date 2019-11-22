Азар: «История с лишним весом – правда. Когда я в отпуске, ни в чем себе не отказываю»

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, что перешел в мадридский клуб с лишним весом.

«Это правда. Не собираюсь это скрывать, но когда я в отпуске, ни в чем себе не отказываю. Набрал пять килограммов, но я из тех, кто быстро набирает и так же быстро сбрасывает вес, если быть осторожным.

Когда мне было 18 лет, в «Лилле» весил 72 или 73 килограмма. Мышечная масса составляла 75 кг, а в не лучший день – 77 кг. Этим летом весил 80 кг, но затем сбросил вес за 10 дней.

Я просто не был в лучшем состоянии. Сказал себе: «Начни играть хорошо». Думал, что могу играть лучше. На протяжении ноября я чувствую себя лучше. Я обвожу, ускоряюсь и помогаю партнерам играть лучше. Получается не все верно, но я стараюсь. Первые два месяца говорил себе: «Ты новенький здесь, будь проще». Слишком много пасов, люди ждали, чтобы я начал всех обводить», – сказал Азар.

«Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро. Сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

В активе бельгийца шесть матчей в Примере, один гол и один ассист.

Зидан – об Азаре: «Я вообще не переживаю. Подобное было и со мной после перехода в «Реал»



