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    Зидан – об Азаре: «Я вообще не переживаю. Подобное было и со мной после перехода в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вингеру команды Эдену Азару нужно дать время, чтобы он заиграл на привычном уровне.

    «Знаю, что Азар добьется успеха в «Реале». Он не нуждается в моих советах. Ему известно, чего мы от него хотим. А мы знаем, какой он игрок. Нужно сохранять спокойствие, я вообще не переживаю. Ему нужно больше времени. Нужно не торопить события в ситуациях с новичками.

    Подобное было и со мной после перехода, да. Поэтому я очень спокоен. Я знал, что у меня все получится, нужно лишь время. То же самое касается и Азара. У него все будет в порядке, болельщикам нужно его поддержать», – сказал Зидан.

    • «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
    • Данная сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
    • В активе бельгийца четыре матча во всех турнирах. Результативными действиями он пока не отличался.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      VARDANYAN 29 минут назад

      У Азара днк Барселоновская, он не заиграет в Реале.

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