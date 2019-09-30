Зидан – об Азаре: «Я вообще не переживаю. Подобное было и со мной после перехода в «Реал»

У Азара днк Барселоновская, он не заиграет в Реале.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вингеру команды Эдену Азару нужно дать время, чтобы он заиграл на привычном уровне.
«Знаю, что Азар добьется успеха в «Реале». Он не нуждается в моих советах. Ему известно, чего мы от него хотим. А мы знаем, какой он игрок. Нужно сохранять спокойствие, я вообще не переживаю. Ему нужно больше времени. Нужно не торопить события в ситуациях с новичками.
Подобное было и со мной после перехода, да. Поэтому я очень спокоен. Я знал, что у меня все получится, нужно лишь время. То же самое касается и Азара. У него все будет в порядке, болельщикам нужно его поддержать», – сказал Зидан.
- «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
- Данная сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
- В активе бельгийца четыре матча во всех турнирах. Результативными действиями он пока не отличался.