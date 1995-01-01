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    Жирков: «Противопоставить что-то сборной Бельгии на Евро будет крайне тяжело»

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков оценил будущих соперников национальной команды по групповому этапу Евро-2020.

    «Мы прекрасно понимаем, что сборная Бельгии – очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро», – сказал Жирков.

    • Третьим соперником россиян в группе станет Финляндия или Уэльс.
    • На Евро-2016 сборная России не сумела выйти в плей-офф.
    • На ЧМ-2018 команда дошла до 1/4 финала.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +504

      ZENIT***** 7 минут назад

      Ну если класс команд разные,как земля и небо,то что тут можно противопоставить?ТОЛЬКО АВТОБУС У СВОИХ ВОРОТ.

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