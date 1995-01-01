Жирков: «Противопоставить что-то сборной Бельгии на Евро будет крайне тяжело»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков оценил будущих соперников национальной команды по групповому этапу Евро-2020.

«Мы прекрасно понимаем, что сборная Бельгии – очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро», – сказал Жирков.