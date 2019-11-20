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  • Джикия – об оскорблениях Дзюбы: «Это очень обидно и отражается внутри»

Джикия – об оскорблениях Дзюбы: «Это очень обидно и отражается внутри»

20 ноября 2019, 09:43
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Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал оскорбления нападающего Артема Дзюбу болельщиками российской национальной команды во время матча с Сан-Марино (5:0).

«Это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», – сказал Джикия.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (3)
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paracetamol
1574239476
Меньше болтать надо и побольше забивать! Народная любовь она такая, до ненависти один шаг. Точнее, один незабитый гол!
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AHTUNGBOL
1574244259
Да уж, Дзюба, много чего обещал и перед игрой с Лейпцигом и перед Сан-Марино, а по факту пшик..., сдулся шарик...
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maygli
1574251266
Не надо было выпендриваться перед игрой. Сам виноват. Это ему урок. Хвастун несчастный.
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