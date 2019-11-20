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    Джикия – об оскорблениях Дзюбы: «Это очень обидно и отражается внутри»

    Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал оскорбления нападающего Артема Дзюбу болельщиками российской национальной команды во время матча с Сан-Марино (5:0).

    «Это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», – сказал Джикия.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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    Источник: Sport24

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