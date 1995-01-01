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    Черчесов – о соперниках на Евро-2020: «Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание национальной команды в одну группу с Бельгией и Данией на Евро-2020 еще до официальной жеребьевки.

    «Бельгия и Дания – наши соперники по группе? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз все будет по-другому», – сказал Черчесов.

    • Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 2:7.
    • Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.
    • Россия проведет матчи с Бельгией и с командой из четвертой корзины в Санкт-Петербурге.
    • Какой город примет матч России и Дании – Копенгаген или Петербург – решится на жеребьевке 30 ноября.

    Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8758

      Cules2013 46 минут назад

      из группы выйти будет очень сложно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3114

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Сэм Брук
      Обошёл ещё на круг,
      А ещё вчера все вкруг - Сэм наш ближайший друг...
      Сэм наш ближайший Брут!.
      В. Высоцкий (может не дословно)

      0
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      Рейтинг: +918

      mig28 1 час назад

      Что за х...??!! Где старая-добрая жеребьёвка?! 30 ноября тупо расскажут?!
      По мне, так лучше как раньше, корзины и жребий.

      0
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      Рейтинг: +3325

      Рубинище 1 час назад

      Если ещё Уэльс попадёт, пиши пропало. Дания тоже сильны.

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