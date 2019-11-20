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  • Черчесов – о соперниках на Евро-2020: «Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться»

Черчесов – о соперниках на Евро-2020: «Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться»

20 ноября 2019, 08:52
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание национальной команды в одну группу с Бельгией и Данией на Евро-2020 еще до официальной жеребьевки.

«Бельгия и Дания – наши соперники по группе? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз все будет по-другому», – сказал Черчесов.

  • Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 2:7.
  • Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.
  • Россия проведет матчи с Бельгией и с командой из четвертой корзины в Санкт-Петербурге.
  • Какой город примет матч России и Дании – Копенгаген или Петербург – решится на жеребьевке 30 ноября.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дания Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Рубинище
1574230211
Если ещё Уэльс попадёт, пиши пропало. Дания тоже сильны.
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mig28
1574230298
Что за х...??!! Где старая-добрая жеребьёвка?! 30 ноября тупо расскажут?! По мне, так лучше как раньше, корзины и жребий.
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Дядя Серёжа
1574230468
Сэм Брук Обошёл ещё на круг, А ещё вчера все вкруг - Сэм наш ближайший друг... Сэм наш ближайший Брут!. В. Высоцкий (может не дословно)
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Cules2013
1574231777
из группы выйти будет очень сложно
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Давид59
1574236276
Ой боюсь я, что по другому не будет
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Derzkiy1
1574240009
С Дзюбой точно из группы не выйдем
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nemolod
1574243036
По-другому это вместо 1-4 будет 0-7?
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Полная Канистра
1574254557
конечно всё по другому будет- твои усы они сбреют и тупо улыбнуться вслед
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paracetamol
1574261718
Надеюсь, без тебя, лысого тупоря.
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амани
1574322707
деньги, деньги, деньги, когда чиновники нажрутся?...была нормальная жеребьевка, сидишь , переживаешь, кто попадет, повезет -не повезет..........а тут бац, все перешло плоскость денег.......твари, там где чиновник, там бардак....рожи отъедят , морды красные , хоть прикуривай
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