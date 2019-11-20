Черчесов – о соперниках на Евро-2020: «Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание национальной команды в одну группу с Бельгией и Данией на Евро-2020 еще до официальной жеребьевки.

«Бельгия и Дания – наши соперники по группе? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз все будет по-другому», – сказал Черчесов.

Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 2:7.

Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.

Россия проведет матчи с Бельгией и с командой из четвертой корзины в Санкт-Петербурге.

Какой город примет матч России и Дании – Копенгаген или Петербург – решится на жеребьевке 30 ноября.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020